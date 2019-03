Los anuncios de Dujovne bajaron al dólar

Habló Dujovne. Bajó el dólar. Pero las tasas volvieron a subir.

Después de los anuncios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tras su encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, (primero se había dicho que había sido protocolar y no se había hablado de dólar), el dólar cayó por debajo de los $ 42. Dujovne informó desde Washington que desde abril el Tesoro venderá u$s 60 millones diarios hasta fin de año (u$s 9.800 millones) con parte de los fondos del Stand By acordado con el FMI.

El dólar minorista cayó 40 centavos y cotizó en la pizarra del Banco Nación (entidad que da los valores más bajos) a $ 39,80 comprador y $ 41,80 vendedor. El blue estuvo en $ 41 y el mayorista en el MULC cotizó a $ 40,77; 43 centavos menos que ayer.

Las dos licitaciones de Leliqs del día de hoy determinaron una tasa promedio de 63,664%. Se adjudicaron $ 202.221 millones, al tiempo que vencieron $ 223.174 millones, expandiendo la base monetaria en $ 20.953.

Esta reversión de la tendencia de secar la plaza de pesos, está en paralelo con los anuncios de Dujovne de vender dólares para conseguir pesos y financiar gastos en moneda nacional.

Sin embargo, el principal reaseguro de este anuncio es anticiparse y dar un mensaje al mercado de que, en caso de una corrida cambiaria antes de las elecciones, el Gobierno está preparado para enfrentarla con el aval del FMI.