Depilsugar: ingredientes naturales al cuidado de la piel

Gabriela Pallavedino, Gerente de Depilsugar

1) ¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

Podría decir que existen cinco claves de las cuales depende el éxito de cualquier emprendimiento. La primera es la perseverancia, seguida por la creatividad.

También es importante tener paciencia y tratar bien a los clientes, así como siempre estar convencido de que el producto o servicio que se ofrece tiene un valor para el público. Creo que estas características son fundamentales para que un proyecto alcance resultados favorables.

2) ¿Qué estrategias considera que son clave para capitalizar los errores o fracasos?

Cada vez que uno decide encarar un proyecto, siempre existe el riesgo de enfrentar errores o fracasos. Sin embargo, la mejor manera de superarlos es capitalizar lo ocurrido en esas experiencias.

Creo que en cada oportunidad que he tenido de desarrollar ideas y llevarlas a cabo, siempre me he nutrido de sus resultados, no importa si fueron positivos o negativos.

En el caso de que obtener un resultado negativo, considero que es fundamental poder aprender de lo ocurrido para evitar que vuelva a suceder.

3) ¿Cómo debe presentarse un producto ante un potencial financista para conseguir capital?

Si pensamos en términos financieros, existen ciertas características que cualquier producto debería contemplar para poder presentarse ante un potencial inversor que pueda otorgarle capital para expandirse en el mercado.

Una de las más importantes es contar con la aceptación del producto por parte del 100% de un sector determinado, aunque sea minoritario. De esta forma, es posible crecer sin miedos. Estoy convencida de que algo que funciona desde un primer momento, avanza y conquista consumidores sin ningún inconveniente.

4) ¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

En Depilsugar, el producto es el centro del negocio. La calidad de lo que vendemos, así como el packaging y la facilidad de uso, han sido esenciales para poder penetrar y vender en el mercado local.

A su vez, la capacitación que brindamos en relación al uso de nuestros productos, demuestran que estamos comprometidos con los clientes, que son el alma de lo que hacemos.

5) ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a mercados globales? ¿Franquicia o sucursal propia?

Nuestra empresa ofrece un producto innovador, pero, como sucede en la mayoría de los casos, para poder conquistar nuevos mercados y crecer de forma rápida, necesita contar con un impulso extra.

Para Depilsugar, en lugar de franquicias, son las capacitaciones las que funcionan como una herramienta que nos permite abrir nuevos mercados.

Además, a través de ellas, podemos incentivar a más personas a que creen su propio emprendimiento y crezcan, tanto a nivel personal, como profesional, en base a la utilización y comercialización de todos nuestros productos.