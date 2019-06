Por qué están más atrasadas las empresas argentinas

El Dr. Paul J. Bailo, profesor destacado en la City University of New York, CUNY, explica las diferencias entre las empresas de otros países y las argentinas.

En su visita a la Argentina, el Dr. Paul J. Bailo, profesor destacado en la City University of New York, CUNY y Jefe global de Estrategia Digital e Innovación en Infosys Digital, habló sobre la importancia de la tecnología aplicada a las empresas y sus efectos en el trabajo y las personas.

¿Cuál crees que será el cambio más significativo que las empresas tendrán que hacer en los próximos años como resultado de la tecnología?

Personas, personas y más personas: el activo más valioso para cualquier organización son las personas que trabajan para la empresa. Por tal motivo, tendrán que contratar nuevos empleados con tecnología, codificación, habilidades digitales y altamente educados. Las empresas estarán buscando empleados que estén bien versados en la utilización de la tecnología, que puedan adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, que estén abiertos al aprendizaje continuo, creativos y que piensen de forma independiente y libre.

Las empresas tendrán que repensar que hay organizaciones enteras de arriba hacia abajo y cómo aprovecharán la tecnología para hacerse más eficientes y eficaces. Por Ejemplo, la organización necesitará saber lo que sus clientes quieren antes, incluso, de preguntarles. Para ello, necesitarán aprovechar el análisis de datos para comprender las necesidades de sus clientes, qué quieren y necesitan hoy, mañana y pasado mañana. Todo sin que el cliente lo sepa. Usted será el asesor de confianza de sus clientes… ofreciendo el producto adecuado en el momento adecuado al precio correcto sin que su cliente incluso pregunte…. ¡los clientes le amarán!

Las empresas tendrán empleados en cualquier lugar y en todas partes sin necesidad de que los empleados vayan a un lugar de trabajo para trabajar. Las empresas tendrán que aprender: las personas trabajarán dondequiera y como quieran, siempre y cuando produzcan los resultados necesarios para la empresa. Los líderes y directivos necesitan desarrollar las habilidades necesarias para gestionar a nivel global, virtual 24/7, aprovechando la tecnología móvil, audio y visual.

La tecnología obligará a las organizaciones a reconsiderar todo sobre sus organizaciones… TODO – liderazgo, gente, proceso y razón para existir como empresa.

¿Existe el temor real de que la tecnología acabe con el trabajo de los seres humanos? ¿Por qué?

¿Por qué temer la tecnología? Necesitamos abrazar la tecnología, no temerle. Tenemos que mirar a la tecnología como un compañero de trabajo, un colaborador, no como un enemigo.

El miedo nos hace congelar nuestras mentes y nuestro pensamiento. Necesitamos entender la tecnología, saber usarla y entender cómo podemos utilizarla para el bien de la humanidad. No tener miedo de ello. La tecnología es nuestro amigo. Sí, las cosas cambiarán. Las cosas siempre han cambiado. Hay 2 constantes en el mundo que nunca-nunca-nunca cambiarán… uno es “cambio constante y sin fin” por lo que necesitamos para obtener el uso de esto y no temer; y el otro, la búsqueda de amor incondicional. La tecnología cambiará absolutamente la forma en que trabajamos; desde la agricultura hasta la banca. Los agricultores en el pasado plantaron semillas a mano; ahora conducen en un tractor con aire acondicionado planeando automáticamente nuevas plántulas, más rápido, más fácil y más eficiente. Ir a una sucursal bancaria para hacer un depósito o pagar una factura ha sido reemplazado por una aplicación móvil. Fui al Banco 3 veces hoy y nunca dejé mi habitación de Hotel.

La tecnología no terminará el trabajo de los seres humanos, lo va a cambiar, y todos tenemos que estar listos para estos cambios y estar listos para ser reentrenados, re-calificados, re-educado en nuevo campo emocionante que ofrecen mejores oportunidades para nuestro futuro humano.

¿Qué diferencias se notan entre las empresas argentinas y las de otros países del mundo?

Work Life Balance. Equilibrar la capacidad de trabajar y al mismo tiempo disfrutar de su vida, manteniendo ambos en equilibrio. Es un aspecto crítico para las empresas estadounidenses y europeas. Los empleados felices son empleados más productivos. Las empresas argentinas carecen de este concepto de “equilibrio de la vida laboral”, es todo trabajo y no hay suficiente juego. Las empresas estadounidenses se dan cuenta de que los activos más importantes de sus empresas son las personas… necesitan ser felices, saludables y al máximo rendimiento para trabajar y ser altamente productivos. Las empresas argentinas tienen empleados solo trabajando. En algún momento el sistema fallará. Los empleados necesitan descansar y ser felices.

Simple y fácil. En los Estados Unidos es más fácil iniciar un negocio. Hay un proceso establecido, procedimiento y leyes para iniciar un nuevo negocio. El gobierno de Estados Unidos alienta a las personas a iniciar negocios; cualquier persona puede iniciar un negocio en los Estados Unidos si quieren, grande o pequeño. Nadie le detendrá. En Argentina el proceso cambia constantemente, la regla cambia constantemente y es extremadamente difícil iniciar una empresa en comparación con Estados Unidos.

Innovación. La innovación es cada aspecto de cada empresa en los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses se dan cuenta de que lo que hacen hoy será muy diferente a mañana. Las empresas estadounidenses pueden no saber qué nueva tecnología está llegando o qué cambio masivo sucederá pero están planeando para ello. Las empresas estadounidenses han abierto centros de innovación en una escala masiva para planear el futuro y ser conscientes de lo que puede llegar pronto. La innovación es parte de las empresas estadounidenses… lo vivimos, lo respiramos y nos esforzamos por dar forma a nuestro futuro mediante el aprovechamiento de la innovación. Las empresas argentinas se mueven despacio, se mueven cautelosamente y no abrazan la innovación a la espera de que la innovación les suceda a ellos, no para ellos.

Digital. La organización de Estados Unidos/Europa tiene divisiones, departamentos, posición de nivel ejecutivo, todo centrado en digital. Bancos digitales, compañías de seguros digitales, casas digitales, médicos digitales. Todas las cosas digitales son un enfoque clave y masivo de las empresas estadounidenses para el crecimiento masivo ahora y en el futuro. Las empresas argentinas deben adoptar lo digital de una manera masiva para mantenerse con vida y prosperar en el futuro.

¿Qué sector de las actividades productivas de Argentina cree que están en una mejor posición para adaptarse a las nuevas tecnologías?

Banca. La Banca en Argentina está adoptando e investigando la tecnología de cadena de bloques; está adaptando la nueva tecnología para mantenerse completivo. Los bancos de todo el mundo están adoptando tecnología para mantenerse competitivos y transformarse en bancos digitales. Creo que la industria bancaria Argentina está presionando para aprovechar la nueva tecnología, pero tiene que empujar duro y más rápido para superar las necesidades de sus clientes.

E-commerce. Empresas como Mercado Libre están en gran posición para aprovechar la tecnología. No tienen opción: su base es la tecnología y debe mantenerse por delante de la nueva tecnología innovadora.

Educación. Las instituciones educativas están en condiciones para abrazar la tecnología. No tienen otra opción. Sus estudiantes son inteligentes, hambrientos y necesitan ser conscientes de la nueva tecnología. Las universidades podrán adaptarse a las nuevas tecnologías.

Petroquímicas. Un sector con empleados altamente educados y altamente cualificados que conocen y entienden la necesidad de nuevas tecnologías. Está integrado en la esencia de la industria petroquímica. Innovar, abrazar la tecnología, o dejarse atrás.

¿Qué sectores de la economía Argentina pueden desaparecer porque no pueden adaptarse al cambio tecnológico?

Todos y cada uno de los sectores. No hay un sector en Argentina que sobreviva a largo plazo si no adoptan la tecnología. Todas y cada industria de banca, educación, Retail, salud automotriz, agricultura. ¿Todos pueden desaparecer si no adaptan la tecnología? La tecnología o bien hará avanzar a una organización (si la aprovechan) o hará que desaparezca si es que elige no hacer nada y no se hace consciente de lo que la tecnología está haciendo en el entorno actual. Todas las organizaciones, todas las industrias deben ser conscientes de lo que está sucediendo en la tecnología, los datos digitales… que el mundo está cambiando… Pueden controlar este cambio o ser afectadas por el cambio. Es una elección elección.

¿Cree que el manejo de la tecnología creará una nueva división entre países desarrollados y no desarrollados?

Sí, creará una división significativa. Esto está pasando ahora. Se trata de lo que se debe y no se debe hacer. Si una organización puede aprovechar la tecnología digital para hacer que sea más rentable al hacer más con menos costo, hay una capacidad para que la empresa ayude a elevar el nivel de vida de sus empleados compartiendo los beneficios. No se le puede considerar un país desarrollado sin tecnología.

Los países no desarrollados pueden aprovechar la tecnología para impulsar a sus países, a catapultar a sus países a un país desarrollado. Lo hermoso de la tecnología es que se puede empezar en cualquier momento y no tener que ir todo el camino de vuelta al punto de partida. La tecnología puede ayudar a sacar adelante a las empresas subdesarrolladas y a aumentar el nivel de vida de sus ciudadanos.