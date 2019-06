El turismo superó a la producción de soja

El glaciar Perito Moreno. El 7% del turismo interno visita la Patagonia.

En 2018, los ingresos que le reportó al país el turismo (o industria sin chimeneas) alcanzaron los u$s 12.800 millones, o $ 341.000 millones, tanto por el movimiento interno de turistas, como de visitantes extranjeros. Esto equivale a toda la producción de maíz; a 1,4 veces la producción de soja; 1,2 veces la de petróleo y 1,2 veces la de automóviles, según un informe del Sectur.

El año pasado, 45,5 millones de argentinos visitaron centros o lugares turísticos del país, mientras que llegaron en plan de visita 6,9 millones de extranjeros. Los locales significaron ingresos al sector por u$s 7.000 millones ($ 178 mil millones), mientras que los turistas del exterior aportaron u$s 5.800 millones ($ 163.000 millones).

Según la Secretaría de Turismo de la Nación, “el turismo es el cuarto complejo exportador de la Argentina y representa el 7,6% del total de las exportaciones”.

El total de las ventas al exterior de bienes y servicios (si bien, el turismo consume en el país, se considera exportación porque aporta divisas a la economía local) fue de u$s 75.766 millones. El sector que encabezó el ranking fue el Oleaginoso, con u$s 16.680 millones, con una participación del 22%; luego sigue el Cerealero, con u$s 8,145 millones (10,8% del total); Automotriz, u$s 7.955 millones (10,5%), y Turismo, que incluyó pasajes, con u$s 5.752 millones (7,6%), por delante del Petrolero-petroquímico, que exportó por u$s 5.031 millones y tuvo una participación del 6,6% del total.

Este trabajo también indica que el 94% del gasto en turismo interno (de $ 177.900 millones proyectado al total de la población) se realizó fuera de la Ciudad del Buenos Aires y del GBA.

La distribución del gasto fue el siguiente: el 27% en el interior de la provincia de Buenos Aires; el 20% en el Litoral; el 16% en Córdoba; el 14% en el Norte del país; el 10% en Cuyo; el 7% en la Patagonia, y 6% en la zona AMBA.

Respecto del turismo corporativo, en el mundo la cantidad de congresos internacionales aumentaron un 3% en 2018, y pasaron de 12.558 (2017) a 12.937 el año pasado. En el ranking de países más elegidos a nivel global para este tipo de encuentros, la Argentina ocupó el puesto 18, con un aumento en la cantidad de congresos del 17%, ya que pasó de 199 en 2017 a 232 el año pasado. Esto ubicó al país en segundo lugar en América latina, detrás de Brasil (país que ocupó el puesto 17 y donde bajó el número de congresos un 2%, al caer de 237 a 233 en la comparación 2017-2018), y por encima de México (puesto 24) y Colombia (puesto 29)