El bitcoin rompe el récord en pesos

La alta volatilidad del bitcoin, como otras monedas virtuales, la convierten en una inversión de alto riesgo

En la Argentina, la relación peso-bitcoin (BTC) no es la misma que lo que sucede con otras monedas del mundo. Con la suba de la cotización actual de la criptomoneda, que terminó cerca de los u$s 11.300 por estas horas, se tendría en pesos un valor récord de $ 497.000 por cada unidad si se considera una cotización del dólar de $44. Esta cifra representa unos $ 100.000 más que cuando el BTC llegó a cotizar u$s 20.000 promedio (su punto máximo fue el 17 de diciembre de 2017, cuando se ubicó entre u$s 19.900 y u$s 21.000) con un dólar que a nivel local estaba en $ 18 en esa fecha. Es decir, cada bitcoin salía por ese entonces $360.000.

Con estos valores, el alza de la moneda virtual, que sólo el fin de semana pasado se revalorizó a nivel global un 10%, dio más ganancias en pesos que cuando alcanzó su valor máximo.

En mayo de 2018, el bitcoin había tenido un buen desempeño (luego de haber caído a u$s 3.200 a fines de 2018) cuando alcanzó los u$s 11.230.

Estos picos demuestran la gran volatilidad de la moneda virtual, lo que hace desconfiar a los especialistas más apegados a los valores monetarios con respaldo. Muchos de ellos estiman que esta subida es parte del ciclo de grandes alzas y profundas bajas típicas de esta moneda.

Los que ven con buenos ojos este tipo de activos prevén en cambio un efecto positivo de largo plazo. Y que en esto fue de fundamental ayuda la aparición de la moneda de Facebook, la Libra, ya que muchos inversores piensan que esta criptomoneda hará que más grandes empresas adopten estos valores de cambio.

Si bien siempre las criptomonedas se movieron al mismo ritmo en las subas y bajas, esta vez los ahorristas decidieron vender sus posiciones en otras monedas virtuales para irse al bitcoin, lo que también marcó el alza del BTC.