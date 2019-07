Vuelve a subir la venta ilegal callejera en Ciudad

En junio, la venta ilegal subió un 30 % con respecto al mes anterior.

En junio, aumentó la cantidad de puestos callejeros ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en comparación con el mes anterior, el incremento fue del 30 %. Si se lo compara con junio del 2018, el aumento es del 25, 1 %.

“Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 70% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 27,8% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal.–indica el trabajo de la CAC–. La avenida Pueyrredón concentró, en total, 74 stands, con una participación de 29,1% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue la calle Bartolomé Mitre al 2700, donde se relevaron 34 puestos. El segundo lugar fue para Perú al 100, con 26 stands”.

El rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 41,1%, seguido por Alimentos y bebidas con el 29,4% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la estación Constitución, entre las estaciones y plazas, y avenida Pueyrredón, entre las avenidas y calles.

“Por otro lado, se registró una baja en los casos de piratería de 19,5% respecto a junio de 2018, al detectarse un total de 113 casos, mientras que la comparación con la medición previa arrojó un alza de 94,8%. La avenida Rivadavia y la estación Retiro se posicionaron como las principales zonas de venta de productos falsificados. Dentro de Indumentaria y calzado las marcas afectadas fueron Nike y Adidas“, advierte el informe.

La CAC relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.