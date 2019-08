De CFK a la góndola: ya hay galletitas “Cuchuflito”

Ver Galería El producto fue creado por Martín Bonadeo y Juan Pablo Marinozzi, dos emprendedores santafecinos

En el mundo de los negocios saber leer los momentos y aprovechar las oportunidades es una necesidad esencial. Así lo hicieron Martín Bonadeo y Juan Pablo Marinozzi, dos emprendedores santafecinos, que, valiéndose de los recientes dichos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, crearon las galletitas “Cuchuflito”.

El nuevo producto, está en las góndolas a partir de este viernes, fue clasificado por sus propios creadores como “barato” y “sano”. De hecho, Marinozzi, en el programa La primera de la tarde (Radio 2), declaró que “van a salir a partir de mañana a un precio muy económico; es una galletita de vainilla muy sana, con cero grasas trans”. Y agregó que “es un excelente producto que está pensado para niños, se puede comer de un bocado”.

En cuanto a la presentación del producto, dijo que “el diseño es la bandera de Argentina, tiene un sol y se puede leer la palabra Cuchuflito”.

Por otro lado, Marinozzi, explicó cómo surgió la idea y contó que “junto con una persona de Venado Tuerto, Martín Bonadeo, se ideó este proyecto de Cuchuflito”. “Hay que usar un poco el ingenio en este momento de baja de consumo y se aprovechó la volada de lo que dijo Cristina, obviamente”, reconoció.

Los empresarios esperan poder hacer conocer la empresa y que el producto y la publicidad los “ayude a salir adelante”. Igualmente, Marinozzi aclaró que el producto no tiene una referencia hacia la ex presidenta: “Solamente porque fue ella quien lo dijo, nada más. Fue una oportunidad y una idea que surgió de poner en el mercado un producto barato. Además, empresas chicas como la nuestra no tenemos gran presupuesto para la publicidad”.

Por último, aseveró que “es un mensaje de defensa a la industria nacional, a la que considero que hay que cuidar mucho en este contexto”.