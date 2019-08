Los empresarios y la actual crisis, según Coto

Alfredo y Gloria Coto muestran la tecnología que usan en los supermercados.

Fortuna habló en exclusiva con Alfredo Coto, uno de los empresarios argentinos más importantes del país y el reciente ganador del Premio Fortuna a la Mejor Empresa de Retail. En sus oficinas de La Paternal dialogó junto a su esposa Gloria Coto y la presencia de sus hijos Cinta y Matías Coto. “Están acá conmigo porque quiero que escuchen. Es momento de que todos los empresarios pongamos el hombro para salir adelante. Tenemos que dar la cara y levantar el perfil”, afirmó.

“Yo soy muy optimista y veo que los empresarios están con miedo. Por eso salgo a dar la cara y a hablar. Y no sólo desde los dichos, sino también desde los hechos, como fue la ratificación de la inversión en el frigorífico de Rosario”, agregó. Coto hace referencia a que el martes confirmó la inversión de u$s 25 millones en el frigorífico que le compró a Mattievich en 2018, que apunta a modernizarlo con tecnología de punta.

“Esto es lo que tenemos que hacer los empresarios, seguir adelante más allá de las coyunturas. Con esta inversión vamos a aumentar nuestra exportación y potenciar nuestras sucursales de Coto Shanghai, Coto Alemania, Coto Chile y Coto Dubai”, comentó. Esta planta cuenta con más de 600 trabajadores y faena 15 mil cabezas mensuales. “Nuestro objetivo –explicó- es llevar la faena a 20 mil cabezas”.

Fortuna: ¿Por qué ratificar la inversión en este momento tan turbulento?

Coto: Es lo que tenemos que hacer y yo soy muy optimista porque estoy separando la micro de la macro. En la macro tenemos que ver el mundo y lo que está necesitando. Ellos quieren nuestros productos y nuestra mercadería porque somos un país agroindustrial con valor agregado. Sabemos hacer las cosas. Tenemos todo para vender. En la micro es donde está el lío, pero después del temporal siempre viene la calma. Y la gente necesita que los empresarios pongamos el hombro, y es lo que debemos hacer.

Fortuna: Pero hace muchos años que el país viene sufriendo temporales…

Coto: Ahí es cuando vienen los jóvenes y la tecnología. No se puede pensar al mundo igual que hace 20 años. Nosotros estamos mirando al mundo. Tenemos que estabilizar e informatizar al Estado. Las fuerzas políticas se tienen que juntar y mostrar voluntad para corregir las cosas. Siempre entendiendo que estamos en un país rico.

Fortuna: ¿Hay otros empresarios que estén optimistas como usted?

Coto: Yo confirmé la inversión de u$s 25 millones para demostrar optimismo. El empresario argentino tiene que entender que tenemos demanda en el mundo de todo lo agroindustrial, que es nuestro diferencial. Hay empresarios que me llaman y me dicen que no dan más y que no saben qué hacer. Yo les respondo que pueden hacer un poco más porque los conozco a todos. Tenemos que sacarnos el pánico. Hay que poner el hombro como se puso siempre. Hay muchos empresarios con perfil bajo, viendo qué pasa. Pero muchos me dicen que soy optimista y cuando hablo mano a mano con ellos me dan la razón. Pero igualmente me dicen que están esperando que la cosa se estabilice. Yo les digo que no pueden esperar. Ahora necesitamos que los empresarios estén fuertes. Y mucho más los empresarios que viven de la exportación, que hay muchos en el país y sin embargo están esperando. Esto no puede pasar. Hay que seguir para adelante.