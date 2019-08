Sube el riesgo país, caen los bonos y las acciones argentinas en NY

Las acciones argentinas en Nueva York caen alrededor de un 7 % en dólares.

A pesar de la falta de operaciones en los mercados locales, como consecuencia del feriado del 17, se mantiene la incertidumbre económica en Argentina. El riesgo país inició la semana en alza y roza los 1900 puntos básicos. El índice de JP Morgan sube un 12,4 % y se ubica en 1864 pb. De esta forma, borra la mejora obtenida durante el jueves y viernes.

Asimismo, en Wall Street, el panorama para las empresas argentinas no es nada alentador. De hecho, las compañías cotizantes en la Bolsa de Nueva York caen alrededor de un 7 % promedio en sus precios en dólares.

En este sentido, Grupo Financiero Galicia es el más afectado con un derrumbe del 12,17%. Cabe recordar que el lunes pasado, tras conocerse el resultado de las PASO, las acciones de la empresa caían un 56%.

Otro caso preocupante es YPF. Las acciones de la empresa estatal más importante de la Argentina llegaron a negociarse por debajo de u$s 10 dólares. La última vez que sucedió esto fue en noviembre de 2012, cuando el valor de la compañía cayó con fuerza aquel año por la estatización de la empresa durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Por otro lado, los bonos soberanos argentinos negociados en el exterior exhiben bajas de precios aún con la falta de referencia de la operatorio local.

Por ejemplo, el Par 2038 con ley Nueva York se hundía 3,1%, a u$s 13,45, con a tasa interna de retorno de 13,5 por ciento. Del mismo modo, el Discount 2033 con ley de Nueva York caía 1%, a u$s 53,84 por lámina de u$s 100, con una tasa que aumenta a 19,4 %. El Bonar 2046 se desplomaba 3%, a u$s 49,44, con una tasa de retorno de 15,6 %. El Bonar 2022, también con legislación de Nueva York, se negociaba a u$s 56, y una tasa de retorno en el mercado secundario de 33% anual en dólares. El Bonar 2027 se pagaba a u$s 52, y una tasa de 19,3 %.

La caída de los bonos soberanos argentinos negociados en el exterior exhiben se da después de la baja de la calificación por parte de agencias como Fitch y Standard & Poor’s, la asunción de Lacunza como nuevo ministro de Hacienda y las declaraciones del candidato Alberto Fernández, sobre la posibilidad de “sentarse a discutir uno por uno” con los acreedores de deuda.