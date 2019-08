El dólar cerró en $60 y el riesgo país pasa los 2100 pb.

El dólar cerró en $ 60.

En medio de la incertidumbre, el dólar cierra la jornada en alza. La divisa estadounidense subió dos pesos en el día y finalizó en $ 60 para la venta y $ 56 para la compra. Así figura en la pizarra del Banco Nación, suele tener la cotización más baja del mercado.

Mientras tanto, el mayorista, llegó a subir $2,45, retrocedió levemente como consecuencia de la intensa intervención oficial. De esta forma, cerró en $57,90 para la compra y $58,10 para la venta.

Para contener la suba, el BCRA realizó 7 subastas por u$s 50, u$s 65, u$s 55, u$s 21, u$s 71, u$s 91 millones y u$s 14 millones. Esto resultó en la venta de u$s 367 millones de las reservas.

Además, como es habitual,se realizaron las dos subastas por parte del Ministerio de Hacienda. En la primera sólo se adjudicaron u$s 19 millones a un precio promedio de $57,74. En la segunda fueron u$s 41 millones a $58,01..

La tasa de corte del BCRA por la subasta de Leliqs quedó en 74,98% promedio tras haber adjudicado $200.413 millones.

El riesgo país mantuvo su tendencia alzista y superó los 2100 puntos básicos. A las 15.28 horas, el índice de JP Morgan se ubicaba en 2112 puntos básicos.

Por último, los títulos privados argentinos en Wall Street que tuvieron un inicio preocupante lograron recuperarse y, en su mayoría, cotizan en alza.