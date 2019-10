Cuáles son los barrios más atractivos para inversionistas

Parque Chas (-4%), La Boca (-6%) y Núñez (-6%) aparecen como los barrios donde la recesión tuvo un mayor impacto.

En junio del año pasado, el 69 % de los barrios porteños registraba un incremento en sus valores. Sin embargo, la situación cambió radicalmente a partir de marzo 2019. Actualmente, el 75% de los barrios experimenta una disminución en sus cotizaciones.

En ese sentido, Parque Chas (-4%), La Boca (-6%) y Núñez (-6%) aparecen como los barrios donde la recesión tuvo un mayor impacto. Si bien estos lugares registraron la mayor baja interanual en el precio del metro cuadrado, también se presentan como potenciales zonas atractivas para desarrolladores e inversionistas. Un claro ejemplo es La Boca donde el m2 tiene un valor de u$s 1.731.

Por el contrario, barrios como Liniers (+5%), Paternal (+5%) y San Nicolás (+4%), junto con la zona suroeste de la ciudad, continúan con incrementos en sus valores y son que más se resisten a la baja de precios. Así lo refleja el último informe realizado por Zonaprop.

Según el estudio, hoy en día, un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la ciudad de Buenos Aires está valuado, en promedio, en u$s 132.000. En tanto que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 185.000.

Por último, el informe da un listado con la valuación del metro cuadrado en cada barrio de la ciudad. Entre los barrios más exclusivos aparecen: Puerto Madero (u$s a 5.757 el m2); Palermo (u$s 3.502 el m2) y Las Cañitas (u$s 3.497 el m2).

La zona media corresponde a Saavedra a u$s 2.708 el m2, Parque Centenario a u$s 2.547 el m2, Barracas a u$s 2.406 el m2, Boedo a u$s 2.271 el m2 y Monserrat a u$s 2.204 el m2. Entre los barrios con la cotización más baja figuran Constitución a u$s 1.718 el m2, Villa Lugano a u$s 1.233 el m2 y La Boca, mencionado anteriormente.