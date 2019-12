Cuánto cuesta alquilar barrio por barrio

A pesar que la rentabilidad de las propiedades cayó, los alquileres en pesos siguieron subiendo.

La rentabilidad de las propiedades cayó por la devaluación en un año un 2,8% por la baja, medida en dólares, del valor de los alquileres, que fue mayor a la caída del valor de los inmuebles. Esto da que para recuperar la inversión se necesitan 36 años de alquiler, un 22% más que hace un año.

Un informe de Zonaprop señala que tras la devaluación de 2018 el alquiler medido en dólares bajó en relación al valor de las propiedades y terminó en un nivel que es su mínimo histórico.

Sin embargo, las subas en pesos en los alquileres continúan sin descanso. El incremento promedio de este año es de 29,7%. Alquilar un departamento de dos ambientes en la ciudad cuesta $ 17.380 por mes, cifra que representa un ascenso del 2,9% en el mes. Los departamentos de 3 ambientes y 70 m2 se alquilan por $ 24.331 por mes.

Constitución es el barrio con mayor incremento interanual de alquiler (55%). Paternal (42%) y Saavedra (41%) también subieron por encima del promedio.

En cuanto al valor del metro cuadrado para la compra, “Constitución (3,9%), Balvanera (3,4%) y Monserrat (3,3%) se mantienen como los mejores barrios para inversores que buscan renta porque presentan el mejor retorno anual de la inversión” indica el informe.

El valor del metro cuadrado en CABA está en promedio en u$s 2.507, un 0,5% menos que 3el mes anterior y es la mayor caída mensual desde 2012. Desde marzo a noviembre de este año, la caída en los precios de venta es del 2,1%.

“Un departamento promedio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de 131 mil dólares. Por otro lado, uno de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los 184 mil dólares”, indica el paper.

La baja en los precios es general, ya que e, 2018 el 69% de los barrios veían aumentar los valores, y hoy el 87% de los barrios muestran bajas o amesetamiento en sus valores.

Los barrios del noroeste de la ciudad tales como Villa Santa Rita (-6%), Vélez Sarsfield (-5%) y Villa del Parque (-5%) son los que tienen la mayor caída interanual. Por su parte, la zona suroeste de la ciudad es la que mejor resiste esta baja. De hecho, Centro/ Microcentro experimentó un incremento del 3%, San Nicolás del 2% y Constitución del 2%”, señala Zonaprop.

Respecto al precio por metro cuadrado, los valores máximos se encuentran en Puerto Madero que cotiza a u$s 5.715 el m2; Palermo, u$s 3.489 el m2, y Las Cañitas, u$s 3.465 el m2. Los valores medios se localizan en Saavedra a u$s 2.685 el m2; Parque Centenario, u$s 2.515 el m2; Centro/ Microcentro, u$s 2.382 el m2; Boedo, u$s 2.250 el m2, y Montserrat u$s 2.169 el m2. Los menores precios se encuentran en La Boca, u$s 1.732 el m2; Constitución, u$s 1.714 el m2, y Vila Lugano a 1.217 dólares el m2.