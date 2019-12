MF Press Global: el arte de crear personajes internacionales

Fabiano de Abreu Rodrigues, CEO de MF Press Global.

Años antes de crear la MF Press Global, Fabiano de Abreu Rodrigues trabajaba como importador con oficina en Buenos Aires.

“Yo era representante de las computadoras Vitsuba en Brasil, y también un importador de artículos de tecnología e informática. Después de una de las tantas crisis, en 2008, los clientes no conseguían pagar las deudas que habían contraído conmigo, dejándome en negativo, con millones de pesos en deudas, con lo cual, pronto, fui a la quiebra”, recuerda Fabiano de aquel momento anterior a reinventarse y fundar hace seis años MF Press Global.

Miembro de Mensa, la asociación de personas más inteligentes del mundo, Fabiano cuenta con un coeficiente intelectual (CI) del percentil 99 y es considerado uno de los más altos coeficientes del mundo.

Periodista, empresario, escritor, filósofo, poeta y personal branding luso-brasileño, Fabiano es propietario de la agencia de comunicación y redes sociales MF Press Global, además de corresponsal y colaborador de varias revistas, sitios de noticias y periódicos nacionales e internacionales.

Actualmente, Fabiano ha sido distinguido en Portugal con el Premio Networking Empresarial Internacional por ser considerado por periodistas internacionales como el mayor creador de personajes en la historia de la prensa, con más de 500 personas a las que llevó a la fama en Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, España, Chile y otros muchos países.

¿Qué es un creador de personajes?

Crear un personaje es crear a alguien que sea prominente en los medios o en las redes sociales. Es crear un apodo o hacer que un nombre sea una referencia, de manera que la persona no solo sea una persona pública, sino también alguien con repercusión y seguidores.

¿Cómo comenzó con esta actividad que le ha dado tanto éxito en distintos países?

Siempre he estado con gente de la alta sociedad y famosos que confiaban en mi como persona y profesional. Una vez, una de esas celebridades me preguntó si me gustaría ser el gerente de su carrera, y debido a nuestra amistad, dije que sí.

Y así es como empezó todo. Pero mientras yo hacia mi papel como gerente artístico, me di cuenta de que yo, y no los asesores de prensa, era quien creaba todo el contenido y los comunicados de prensa. Yo era quien tenía las ideas y la creatividad para encontrar motivos para la prensa.

Entonces pensé: si yo soy quien he tenido todas las ideas para la promoción de esta persona en la prensa, entonces ¿por qué no podría ser yo su asesor de prensa? Y así empezó MF Press Global, hace 6 años.

Y hoy, soy el creador de personajes en la prensa internacional, con más de 500 personas que ayudé a alcanzar fama y notoriedad. Fui reconocido como tal por periodistas en Brasil, Chile, España, Portugal y Estados Unidos.

¿Sin otra formación y solo con su creatividad pudo convertirse en asesor de prensa?

Un asesor de prensa no necesariamente necesita de un registro profesional o formación, pero yo quería ser mucho más que solamente un publicista. Empecé los estudios en la universidad, pero fui reconocido por la excelencia de mi trabajo y obtuve mi registro como periodista sin concluir el curso.

En 2009 la Corte Suprema de Brasil reconoció a todos aquellos que, como yo, habían demostrado notoriedad y comprobada actuación en los medios de comunicación, dándoles la posibilidad de obtener el registro profesional.

Y no es lo único en lo que me siento capacitado. Yo soy filosofo porqué he nacido filósofo. No tengo formación académica, pero no creo que solo los graduados puedan ser filósofos.

Cualquiera que tenga sus facultades intelectuales en pleno funcionamiento puede ser un filósofo, porque la racionalidad es el primer requisito para serlo. Soy un filósofo sin influencias, y mis teorías no están basadas en el trabajo de otros.

Mi filosofía se deriva de mis convicciones, adquiridas a través de la cognición y la observación. Una vez me dijeron que el gran Aristóteles argumentó que la filosofía nace de un sentimiento, no de una formación académica o de un título conferido por los hombres.

No estoy familiarizado con su trabajo, pero me di cuenta de que si él, como uno de los padres de la filosofía, realmente hubiera dicho estas palabras, entonces tenemos un pensamiento común.

En estos momentos estoy lanzando mi libro Filosofía en Prensa, donde desarrollo por qué la filosofía es tan importante para la creación.

¿Cuáles son los servicios que ofrece MF Press Global?

MF Press Global ofrece soluciones completas para empresas, personalidades y profesionales que necesitan notoriedad y quieren agregar valor, respaldo y crecer delante de la opinión pública con una buena imagen.

Nuestros servicios están mucho más adelante que solamente prensa y medios. También actuamos con social media, personal branding y representación de nuestros clientes en todos los países que actuamos.

¿En qué países tienen representación?

Hoy tenemos sucursales en Chile, Brasil, EE.UU., Angola y Portugal. Nuestra presencia más marcada está en las Américas, pues tenemos nuestras oficinas en países que hablan como lengua principal el portugués, el inglés y el español, las tres lenguas principales del continente americano.

En África tenemos una presencia fuerte y una marca establecida. Y en Portugal está ubicado el centro de nuestras operaciones en Europa. Nuestros clientes están no solamente en Portugal, sino también en el Reino Unido, Holanda y Alemania. Nuestros planes de expansión futuros son de alcanzar más países de América y Europa.

¿Qué lugar ocupa MF Press Global en Brasil como agencia de publicidad?

Ya somos de las mayores agencias de publicidad y asesoría de prensa con el reconocimiento de miles de personas. Hoy, tenemos en Brasil una gran red de contactos y asociados.

Si bien no está en nuestros planes franquiciar la marca, sí estamos abiertos a nuevas asociaciones y representaciones comerciales.



Para contacto: Av. Gen. Humberto Delgado, 4550-101 Castelo de Paiva, Aveiro, Portugal. Tel: +351 939 895 955.

Conoce más en www.pressmf.global.com o en @mfpressglobal // @fabianodeabreuoficial.