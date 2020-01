Cuáles son las ciudades con el metro cuadrado más caro

Ver Galería Cuáles son los valores promedio por ciudad de los alquileres. Cómo es este ranking.

Los valores de las propiedades medidas en metros cuadrados varían según la ciudad que se analice. Mercado Libre realizó un estudio de más de 150.000 publicaciones activas en toda la Argentina con el fin de analizar «las variaciones en términos de ventas, alquileres y rentabilidad», según explica en su reporte este sitio.

En precios de venta por metro cuadrado, el ranking está encabezado por la Ciudad de Buenos Aires, cuyo valor promedio en dólares por metro cuadrado es de u$s 2.792; le sigue Mar del Plata, con una diferencia sustancial con la primera, cuyo m2 vale u$s 1.864. En tercer lugar figura Rosario, con un promedio de u$s 1786 por m2. La diferencia entre CABA y la ciudad que ocupa el último lugar, San Miguel de Tucumán, es del 151%.

Fuente: Mercado Libre

En el caso de los alquileres, este podio también estás liderado por CABA, con un valor promedio de renta de $ 16.924. Mar del Plata, al igual que en venta, ocupa el segundo lugar, con alquileres promedio de $ 10.933. En tercer lugar está La plata, donde se puede rentar una vivienda a un valor promedio de $ 10.933.

En alquileres, que Rosario esté en quinto lugar, con un valor promedio de $ 8.914, «tiene relación con su menor ajuste interanual, de sólo un 24%, muy por debajo de la inflación en el último año. Esto se debe a una importante oferta y competencia en el mercado de alquileres, ya que la demanda es menor que en el resto de las ciudades analizadas generando un contexto muy competitivo que hace difícil subir los precios, debido a que aumenta el riesgo de vacancia. De esta manera, Rosario también tuvo la Rentabilidad Bruta Anual más baja del tercer trimestre con un 2,21%», explica el informe.

«