Valor récord para las acciones de Apple

Es la primera vez en su historia que los papeles de la empresa cotizan por arriba de los u$s 300. En 2019, el valor de la firma creció un 86%.

Apple sigue siendo la empresa con más valor que cotiza en bolsa estadounidense con una capitalización de mercado de u$s 1,33 billones.

Apple comenzó el 2020 con el pie derecho. En el cierre del mercado de este jueves, las acciones de la empresa de la manzanita subieron un 2,3% hasta los u$s 300,35. Es la primera vez en su historia que cotizan por arriba de este valor.

En 2019, el valor de Apple creció un 86% convirtiéndose en su mejor ganancia anual de la década. Caber recordar que en 2018 había caído más del 6%.

De acuerdo con diversos analistas, el incremento se dio como resultado de las buenas expectativas de la firma durante la temporada de vacaciones navideñas, la demanda de dispositivos portátiles como AirPods y los servicios planificados, entre ellos la transmisión de TV. Es importante señalar que, en las últimas horas, la compañía llegó a un acuerdo con el ex presidente ejecutivo de HBO, Richard Plepler, para que produzca contenido de video para su nuevo servicio de transmisión, Apple TV+.

El dato se conoció en una jornada favorable para los mercados, en la que Wall Street terminó con nuevos récords que extendieron la racha alcista desatada en las semanas finales de 2019. De hecho, el S&P 500 se apreció 0,84% a 3.257,85 unidades, el índice industrial Dow Jones ganó 1,16% a 28.868,80 puntos y el Nasdaq aumentó 1,33% a 9.092,19.

Según Financial Times, Apple sigue siendo la empresa con más valor que cotiza en bolsa estadounidense con una capitalización de mercado de u$s 1,33 billones dejando en segundo lugar a Microsoft con u$s 1,23 billones.