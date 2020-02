Twitter con anunció ingresos récord de u$s 1.010 millones

Tras conocerse los resultados del último trimestre de 2019, las acciones de Twitter subieron más de 5 dólares.

Twitter informó hoy que en entre octubre y diciembre de 2019 tuvo un ingreso de u$s 1.010 millones, en más alto en su historia para un trimestre, aunque sus ganancias fueron menores a las esperadas por Wall Street debido a los altos costos que tuvo que enfrentar la firma.

Este informe provocó que la acción de la compañía subiera en la bolsa de Nueva York de u$s 33,37 de ayer a u$s 38,89, un 16,51% o 5,51 dólares.

Este monto de u$s 1.010 millones en el último trimestre de 2019 significa un incremento del 11% en sus ingresos en comparación con el mismo período de 2018.

Entre las razones del crecimiento, la firma señaló el aumento de 152 millones de usuarios monetizables en ese lapso, un 21% más que en último trimestre de 2018.

Esto se dio por los cambios tecnológicos de la red social, que buscó formas de hacerse más amigable con los usuarios y las acciones que tomó para retirar en contenido abusivo. El principal país donde creció fue Estados Unidos donde, justamente, deberá pasar una prueba de fuego este año con las elecciones en ese país para evitar las informaciones falsas, erróneas o tendenciosas.

Pero no todo es positivo en el balance del último trimestre del año pasado: los ingresos netos fueron de u$s 119 millones, un 12% menos que en ese período de 2018, por el incremento en los costos, que totalizaron u$s 854 millones, un 22% más.

Twitter estima que los costos en 2020 serán un 20% más altos que en 2019 ya que su estrategia de negocios incluye contratar más profesionales y abrir nuevos centros de datos.

Los ingresos operativos de la plataforma fueron de u$s 153 millones, menos de lo esperado por los analistas, que calculaban u$s 161 millones y de los u$s 207 millones del último trimestre de 2018.

La empresa indicó que en el primer trimestre de 2020 espera ingresos entre u$s 825 millones y u$s 885 millones, un rango que contempla lo esperado por el mercado, que estima que podrían ser de u$s 872 millones.