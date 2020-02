Los argentinos son fanáticos de las monedas virtuales

El mal manejo de las crisis financieras lleva a que a nivel regional muchas personas piensen en comprar criptomonedas.

El 79% de los argentinos se declararon dispuestos a comprar criptomonedas, mientras que el 20% ya adquirió alguna. La disposición a comprar de los argentinos marca el nivel más alto en la región, mientras que los que ya poseen este tipo de activos se ubican detrás de los brasileños, donde el 27% ya compró monedas virtuales.

Según un estudio Cryptocurrencies and the Future of Money del Center for the Governance of Change de IE University, de España, en los países que ven a las criptomonedas como más aceptables la confianza en los bancos centrales es baja. El informe indica que «los ciudadanos que se muestran poco satisfechos con la respuesta gubernamental a la crisis financiera son más propensos a utilizar las monedas digitales».

Donde hay mayor confianza en las instituciones públicas, pasa el efecto contrario: el apoyo a las monedas virtuales es menor. Esto sucede en países como Alemania, donde el 71% no tiene interés en criptomonedas; en Gran Bretaña, 64% no quieren comprar esos activos; lo mismo que el 64% de los franceses, y el 51% de los españoles. En Estados Unidos, el 67% tampoco tiene intenciones de adquirirlas.

En cambio, el América latina, los argentinos están primeros en intención de compra; siguen los mexicanos, con un 78%, y el 75% de los brasileños.

Este estudio revela también que la desconfianza en las instituciones públicas se debe «en parte a cómo muchos encuestados perciben la respuesta de los gobiernos a la crisis financiera ya que consideran que las autoridades no han implantado medidas eficaces para regular el sector bancario desde 2008″.

Sin embargo, la mayoría de los europeos y norteamericanos no compraron criptodivisas porque creen que tienen un alto riesgo y que, en cambio, las divisas de sus países son más seguras. Por esto es que sólo el 29% de los alemanes, el 32% de los británicos, el 33% de los estadounidenses, el 36% de los franceses y el 49% de los españoles estarían dispuestos a comprar criptodivisas.

Mike Seiferling, director de investigación del proyecto Cryptocurrencies and the Future of Money del Center for the Governance of Change de IE University, advierte que «aunque la innovación contribuye a que las monedas digitales sean candidatas factibles para sustituir al dinero tradicional y crear beneficios para los usuarios en grandes volúmenes de transacciones, nuestra investigación sugiere que a las criptodivisas todavía les queda un largo camino por recorrer antes de que puedan competir, por no hablar de superar, a las formas tradicionales de dinero respaldadas por los bancos centrales y comerciales».