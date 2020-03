En la comparación interanual, en enero los precios de los alimentos subieron más que el IPC.

En diciembre de 2019, la industria alimenticia tuvo una mejora del 7,2%, aunque terminó el año con una contracción del 0,2%, según Índice de Precios al Consumidor del Indec.

Según este informe, que recopila IES Consultores, los precios de los alimentos crecieron un 4,8% en enero de 2020 y a nivel interanual el alza fue de 59,1%, por arriba del nivel general de precios de 51,5%.

La exportaciones del sector crecieron 18,6% en 2019 con ventas al exterior de 39,6 toneladas, mientras que en dólares tuvo una leve suba del 2,3% al alcanzar los u$s 14.994 millones.

Esta fuerte diferencia entre valor y volúmenes exportados se debió a una caída del 13,8% del precio promedio, que determinaron un valor de u$s 378,8 por tonelada.

En 2019, el principal destino de los productos alimenticios argentinos fue la India, con u$s 2.515 millones y una participación del 16,8%. En segundo lugar se ubicó Vietnam, con u$s 1.853 millones y 12,4%;luego apareció Indonesia, con u$s 1.381 millones (9,2%). En cuarto y quinto lugar se ubicaron Argelia (u$s 1.052 millones), y Brasil (u$s 868 millones), con participaciones del 7% y del 5,8% respectivamente. Entre todos ellos abarcaron el 51,2% del total de las ventas externas.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, «el sector verá dificultada su actividad debido a la merma en la campaña agrícola y las condiciones financieras desfavorables».