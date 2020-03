¿Cuándo van a bajar los combustibles por la caída del precio del petróleo?

Cuándo y cómo impactará la baja del barril del petróleo en el precio de los combustibles en la Argentina.

¿Va a bajar el precio de los combustibles a Argentina a partir de la estrepitosa caída de los precios del barril de petróleo en el mundo? En la Argentina hay un mito (¿mito?) de que los precios pueden acoplarse a las subas internaciones del petróleo, pero nunca responden de la misma manera ante la baja.

Un ejecutivo de una importante petrolera, que maneja el negocio del upstream y el downstream, indica off the record que la posibilidad de una baja de combustible a nivel local a partir de la caída del precio del petróleo (que ayer se ubicó en su valor más bajo de su historia, el WTI en u$s 32,40 y el Brent, en u$s 36,60) no es lineal. Es decir, que el combustible no baja inmediatamente si lo hace el barril de petróleo.

Esta situación se debe, entre otros factores, a que las empresas esperan a ver si esa tendencia a la baja es de un día o se mantiene. Por otro lado, también hay que ver cómo evoluciona el tipo de cambio. Por ahora, en CABA el precio de la súper está a $ 55 el litro y la premium, $ 61 el litro.

Hay que tener en cuenta que el precio de los combustibles en Argentina están congelados de hace varios meses y que la baja internacional podría equiparar ese desfasaje, con lo que la baja se da de hecho porque el Gobierno tiene pisada esa variable.

Los operadores petroleros recuerdan que los precios no subieron cuando el dólar estaba en u$s 70 y que esta baja, de trasladarse al precio final de los combustibles, provocaría una menor recaudación impositiva. ¿Qué va a hacer el Gobierno en ese caso?, se preguntan.

En caso de mantenerse el precio en alrededor de los u$s 30 dólares, recién en un mes podría verse reflejado la baja en las naftas, pero hay otros componentes que influyen en este valor: lo que decida el Gobierno en el tema impositivo, el tipo de cambio, las negociaciones por la deuda, entre otros aspectos locales referidos a cómo van a manejar las petroleras sus inversiones en Vaca Muerta.