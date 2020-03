Poochini: la marca como diferencial

Lucas Corvalán, socio gerente.

1) ¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

La verdad que nunca me puse a pensar cuáles fueron las claves para llegar adonde estamos hoy. Primero, fue un desafío armar nuestro primer local. Nunca pensamos que llegaríamos a abrir nuestra quinta sucursal y estar planificando las franquicias de Poochini.

Creo que lo principal es tener amor por lo que se hace, ser apasionado y no tenerle miedo al fracaso. Ser perseverante, constante y organizado y estar rodeado de la gente adecuada. Hoy podemos decir que somos una gran familia.

2) ¿Qué estrategias considera que son clave para capitalizar los errores o fracasos?

Antes que nada hay que ser autocríticos. Estar alerta para detectar el error, asumirlo, solucionarlo y después analizar qué fue lo que lo generó. Eso genera aprendizaje. La experiencia me demostró que no importa el culpable, sino poder analizar qué es lo que no se tiene que volver a repetir y así convertir esos fracasos en futuras posibilidades de muchos éxitos.

3) ¿Cómo debe presentarse un producto ante un potencial financista para conseguir capital?

Principalmente ser sincero y mostrar lo que realmente es. Nosotros somos una marca que tiene solidez, trayectoria y por sobre todas las cosas, conocimiento y amor por lo que hace. Somos tendencia en el universo para las mascotas.

4) ¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

Cualquiera de nuestros productos se puede vender en cualquier mercado ya que tenemos opciones para cualquier segmento. Lo importante es que el mensaje que transmita el producto sea claro, que todo el mundo lo entienda y para eso también es muy importante el asesoramiento de los especialistas en cada uno de nuestros locales.

5) ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a mercados globales? ¿Franquicia o sucursal propia?

Primero ser flexible, adaptarse a la evolución del mercado y así poder crecer. La estructura de la empresa y qué función cumplimos es clave. Parte de llegar a los mercados globales es con sucursales propias para lograr posicionarnos en el mercado y una vez logrado, empezar con la apertura de franquicias en todo el país.

No hay que tener miedo a expandirse. Siempre siendo cuidados de lo más preciado que tenemos, que es nuestra marca, que la construimos en base a seriedad, compromiso, esfuerzo, amor y honestidad. Si logramos transmitir eso, próximamente seremos franquicia.