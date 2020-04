Reabren los bancos pero no se podrán retirar depósitos

Java Stacktrace

Too many connections

at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor85.newInstance(Unknown Source):-1

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45):45

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526):526

at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411):411

at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:386):386

at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1013):1013

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4096):4096

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:4028):4028

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:951):951

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.proceedHandshakeWithPluggableAuthentication(MysqlIO.java:1717):1717

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1276):1276

at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2395):2395

at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2428):2428

at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2213):2213

at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl. (ConnectionImpl.java:797):797

at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection. (JDBC4Connection.java:47):47

at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor49.newInstance(Unknown Source):-1

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45):45

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:526):526

at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:411):411

at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:389):389

at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:305):305

at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:571):571

at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:233):233

at railo.commons.db.DBUtil.getConnection(DBUtil.java:93):93

at railo.runtime.db.DatasourceConnectionPool.loadDatasourceConnection(DatasourceConnectionPool.java:73):73

at railo.runtime.db.DatasourceConnectionPool.getDatasourceConnection(DatasourceConnectionPool.java:65):65

at railo.runtime.db.DatasourceManagerImpl.getConnection(DatasourceManagerImpl.java:49):49

at railo.runtime.tag.Query.executeDatasoure(Query.java:680):680

at railo.runtime.tag.Query.doEndTag(Query.java:531):531

at publicador.console.application_content_templates_cfm1440$cf.call(/opt/railo/webapps/orinoco/publicador/console/application-content-templates.cfm:125):125

at railo.runtime.PageContextImpl.doInclude(PageContextImpl.java:880):880

at railo.runtime.PageContextImpl.doInclude(PageContextImpl.java:813):813

at publicador.application_cfm$cf.call(/opt/railo/webapps/orinoco/publicador/application.cfm:13):13

at railo.runtime.PageContextImpl.doInclude(PageContextImpl.java:880):880

at railo.runtime.listener.ClassicAppListener._onRequest(ClassicAppListener.java:30):30

at railo.runtime.listener.MixedAppListener.onRequest(MixedAppListener.java:19):19

at railo.runtime.PageContextImpl.execute(PageContextImpl.java:2212):2212

at railo.runtime.PageContextImpl.execute(PageContextImpl.java:2179):2179

at railo.runtime.engine.CFMLEngineImpl.serviceCFML(CFMLEngineImpl.java:331):331

at railo.loader.servlet.CFMLServlet.service(CFMLServlet.java:29):29

at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790):790

at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:738):738

at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:551):551

at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:143):143

at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:568):568

at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(SessionHandler.java:221):221

at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(ContextHandler.java:1111):1111

at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHandler.java:478):478

at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(SessionHandler.java:183):183

at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(ContextHandler.java:1045):1045

at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(ScopedHandler.java:141):141

at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:199):199

at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:109):109

at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97):97

at org.eclipse.jetty.rewrite.handler.RewriteHandler.handle(RewriteHandler.java:309):309

at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:97):97

at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:462):462

at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:279):279

at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConnection.java:232):232

at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnection.java:534):534

at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool.java:607):607

at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedThreadPool.java:536):536

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748):748