Warren Buffett vende todas sus acciones en aerolíneas

WARREN BUFFETT.

El inversor multimillonario Warren Buffett anunció que Berkshire Hathaway Inc. abandonó por completo sus participaciones en las cuatro principales aerolíneas estadounidenses.

Cabe señalar que el grupo contaba con una participación del 11% en Delta Air Lines , del 10% de American Airlines Co , alrededor de un 10% de Southwest Airlines Co y el 9% de United Airlines a finales de 2019, según su informe anual y reportes de la compañía. De acuerdo a lo trascendido, por la venta de las acciones Berkshire Hathaway Inc. obtuvo unos u$s 6.500 millones.

Durante su reunión anual transmitida en vivo, Buffett dijo que el negocio ha cambiado fundamentalmente tras las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Declinó culpar a la gestión de los ejecutivos de la aerolínea, diciendo que han hecho un buen trabajo recaudando dinero para superar la crisis.

«El mundo cambió para las aerolíneas y les deseo lo mejor», dijo Buffett. Aclaró que tomó la decisión y que perdió dinero en sus inversiones. «Ese fue mi error».

Según informes de la agencia noticiosa Reuters, Berkshire Hathaway anunció una pérdida récord en el primer trimestre del año de US$50.000 millones.

Por su parte, Delta Air Lines, una de las empresas afectadas, emitió un comunicado donde manifestó estar al tanto de la venta de las acciones y que tiene un “tremendo respeto por el señor Buffett y el equipo Berkshire”. Asimismo, desde la aerolínea añadieron estar “confiados” en su fortaleza.