Santangelo: «Hay que evitar la pandemia económica»

El economista Rodolfo Santangelo prevé qué puede suceder con el dólar luego de la cuarentena.

La aparición de la pandemia de covid-19 aceleró y profundizó algunos de los problemas macroeconómicos que el gobierno de Alberto Fernández. El dólar «libre» (el que no está alcanzado por el cepo, aunque ahora se están tomando medidas para que no escale demasiado) de golpe pasó a tener un valor en pesos de tres dígitos. La brecha cambiaria se hizo cada vez más amplia y el déficit fiscal se incrementó aceleradamente como también la emisión, dado la falta de un mercado de capitales más grande y la imposibilidad de recurrir a la financiación externa.

Es decir, que a partir de que se declaró el aislamiento social hubo un cambio del programa económico por uno nuevo «mucho más complicado, expansivo, con mucho más déficit fiscal, más emisión monetaria, uno de los pronósticos cantados era que la brecha cambiaria iba a subir, lo que pasa es que nos sorprendió la velocidad y la magnitud en que lo hizo, lo hizo en abril no en julio», afirma el economista Rodolfo Santangelo.

Según Santagelo, un dólar con un precio en pesos de tres dígitos no se tenía en valores reales desde hace más 30 años. «La idea es que el dólar paralelo jorobe lo menos posible y no afecte a los precios. El dólar oficial de 70 pesos, que uno cree que está bien, es lógico, pero el chacarero productor de soja recibe $ 45. La brecha entre el dólar libre y el que recibe el chacarero es de 140%. Es un dólar que no molesta pero que molesta. El gobierno dice que no le interesa pero toma medidas para bajarlo. La preocupación es que subió demasiado pronto. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esta brecha cambiaria muy elevada. Es muy importante que no se deje atrasar el dólar de $ 70, en eso el Banco Central estuvo rápido».

Sobre las razones de la fuerte alza de la divisa norteamericana, el economista explicó, en declaraciones al programa Dato obre Dato de FM Milenium, que «sube porque es muchísima liquidez en la economía. Esto empezó a fines del mandato anterior, hasta hace un año estábamos con regla de emisión cero, y entre el déficit fiscal que quedaba a fin de año pasado, que los bancos tienen que dar crédito y sobre todos los costos de esta pandemia, la única manera que tiene Argentina de financiar estos desbalances es a la maquinita. Argentina no tiene mercado de capitales como Estados Unidos o Brasil y Chile. El único pozo de donde ir a sacar agua es la maquinita y la liquidez siempre históricamente se trasladó al dólar paralelo».

«Yo de hiperinflación no hablo. No estoy en ese grupo. Lo que sí puede generar esta avispa del dólar paralelo revoleteando es que puede haber presión sobre el dólar oficial y eventualmente puede generarse una devaluación. Pero no ahora, mientras estamos en cuarentena estamos en la paz de los cementerios. Pero sí a la salida de la cuarentena y probablemente acercándonos hacia fin de año, cuando haya habido más emisión y gasto público. Aunque ahora no se sabe si el gobierno va a salir a tomar medidas compensatorias post cuarentena. En una de esas, la inflación puede ir arriba de la inflación de Macri, los riesgos están más allá de los riesgos ideológicos, la experiencia histórica dice que esto tiene un impacto. Hiperinflación no, pero aceleración sí», indicó.

Además de expresar su apoyo a las medidas sanitarias para contener los contagios de coronavirus, Santangelo estimó que «simultáneamente puede haber un plan para ver la salida de la cuarentena. Para después de todo esto, cuando venga el proceso gradual de normalización, hay que tener el plan de contingencia. Hay que evitar la pandemia económica y los contagios económicos. Va a ser complicado. La única solución es volver a laburar y en ese sentido salud y economía tienen un conflicto. Evitar que la aceleración inflacionaria llegue a grados complicados va a ser fundamental para después».