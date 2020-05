El dolar paralelo se mantuvo en su máximo de $ 122

Desde que comenzó la cuarentena, el blue subió un 36%.

El dólar cerró hoy con el blue que se mantenía en su máximo de $ 122 y con leves bajas en el contado con liquidación de 68 centavos, para quedar en $ 117,77, con una brecha respecto del mayorista de 75%, y en el MEP, que alcanzó a $ 115,46, un retroceso de 46 centavos y un gap con el mayorista del 71,65%. Por su parte, el mayorista quedó en $ 67,19, lo quee representa una suba del 0,10%.

Estos valores son consecuencia de las medidas que tomó el Gobierno para evitar la escalada de la divisa norteamericana. Por ejemplo, el Banco Central dispuso que quien haya comprado los u$s 200 permitidos por mes en la plaza minorista no puede operar con el CCL ni el dólar bolsa, aunque la mayoría de las compras permitidas son realizadas por pequeños ahorristas que no juegan con los otros tipos de divisas.

Además, las empresas que recibieron alguna ayuda por la crisis de la pandemia deben pedir autorización especial para comprar dólares. También influyó la decisión de la Comisión Nacional de Valores de restringir los depósitos en dólares de los Fondos Comunes de Inversión, que sólo deben ser del 25% de su portfolio, no más.

En tanto, el dólar en el Banco Nación cotizó a $ 64,25 para la compra y $ 69,25 para la venta, mientras que el dólar minorista promedio estuvo en $ 64,49 comprador y $ 69,62 vendedor. El turista se ubicó en $ 90,03. El euro, en tnto, cotizó $ 71,75 comprador y $ 75,75 vendedor en el BNA.

El. riesgo país estaba en baja, con 3.320 puntos básicos (-1,20%), lo que marca una caída del 5,10% en el mes, pero un alza de 87,60% en el año.

Las bolsas y las ADR estaban en alza. El índice S&P Merval de la BCBA subía 3,89%, con 18 acciones en alza, una sin cambio y una en baja. La que caía era Transener, -1,43%, mientras que las que más subían eran las de los bancos: Grupo Financiero Galicia, +6,70%; Supervielle, +6,50%, y BBVA Argentina, +5,85%.

La acción de YPF estaba en alza en la Bolsa de Buenos Aires: 4,41%, mientras que su ADR en Nueva York subía 5,8% a partir de que se conoció que el gobierno estableció el barril criollo a u$s 45.

Las otras ADR tenían un panel prácticamente todo en verde, salvo por el papel de Despegar, que caía -2,9%. Las que más subían eran Grupo Supervielle, +7,3%; Cresud, +6,7%; Banco Macro, +6,2%, y Banco Francés, +6,1%.

El Banco Central licitó hoy leliqs por $ 88.843 millones, con una tasa del 38% a 28 días. Como vencían $ 90.000 millones, la expansión monetaria fue de $ 4.100 millones. Hasta el 5 de mayo, el stock de leliqs y pases bajó $ 492.000 millones, con lo que quedó en poco más de $ 1,5 billones.

