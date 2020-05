Bitcoin: en plena suba se acerca a los u$s 10.000

La criptomoneda cotiza hoy a u$s 9.735 y sigue su racha alcista. Una de las razones de la suba es la reducción en la cantidad que se puede crear.

La bitcoin está cerca de alcanzar los u$s 10.000.

El valor de las bitcoin poco a poco se va acercando a los u$s 10.000 cuando hace un mes estaba en casi u$s 6.900 y luego de que se produjera una reducción de la producción de estos activos a la mitad el 12 de mayo.

Hoy, la criptomoneda más conocida está en u$s 9.735, al valor del dólar blue serían $ 1.323.960, mientras que al dólar oficial costaría $ 679.016.

Según Raoul Pal, de Global Macro Investor, la bitcoin «ya es el activo de mejor desempeño en toda la historia de la que se tienen datos»

Si bien no es fácil explicar con certeza las subas y bajas de las criptomonedas, el «halvin» (es un proceso que está en el software de esta moneda virtual y que cada cuatro años, automáticamente, reduce a la mitad las bitcoins que reciben los mineros como recompensa por la creación de un bloque, lo que disminuye la cantidad de bitcoins que se pueden crear diariamente) del 12 de mayo habría provocado la suba, como ya sucedió históricamente.

En 2012 se produjo el primer halvin y se dio un salto del valor de la criptomoneda de u$s 12 a u$s 1.000. El segundo fue en 2016, que originó una suba de la cotización en un 1.000%. En diciembre de 2017, la bitcoin llegó a su valor máximo histórico de u$s 20.000.

El promedio entre la fecha del halvin y el proceso de suba aun valor máximo es de 446 días.

El máximo de bitcoins que se pueden crear es de 21 millones. Esto se hizo para que no haya una superpoblación de bitcoin que afecte su valor

Antes de 2012, los mineros recibían 50 bitcoins por cada solución o creación de un bloque. Con el halving de ese año, se redujo a 25; en 2016 se bajó a 12,5, y actualmente reciben 6,25.