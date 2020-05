Paso a paso, cómo se pueden comprar bitcoins

Tras el recorte a la mitad en la creación de bitcoins, el 20 de mayo, su valor se incrementó con fuerza.

Desde que el 20 de mayo, cuando por el software automáticamente se bajó a la mitad la creación de bitcoins, esta criptomoneda comenzó a apreciarse y alcanzó a u$s 9.615 como cotizaba hoy a las 15 hs. Y se espera que su valor suba aun más por cómo se dio históricamente luego de estos «halvin» (la baja a la mitad que se da cada cuatro años desde 2012). Si bien es una inversión de riesgo, ya que es un activo monetario virtual que no tiene respaldo más allá del valor que le adjudica la oferta y demanda, hay quienes se interesan en ver cómo pueden poner los pesos que les sobran en bitcoin en esta y otras criptomonedas.

Para quienes no saben cómo pueden comprar bitcoins u otras criptomonedas, Juan José Méndez, director de Marca de Ripio, explica una serie de pasos.

Por un lado, hay que tener en cuenta que, además de Ripio, hay otras plataformas para la compra y venta de estos activos (SatoshiTango, LocalBitcoin, CEX.io, CryptoMKY o Buda.com, entre otras). Los pasos son:

En la plataforma más simple, es decir, aquella en la que se inscriben quienes recién comienzan en estas lides, hay que crear una cuenta, como se hace en cualquier red social o MercadoPago, y validar la información personal para luego darse de alta.

Una vez realizados los pasos mencionados anteriormente, ya se puede depositar o retirar dinero. En el caso de Ripo se maneja en pesos.

Si se deposita o retira por cuenta bancaria, no se cobran comisiones. Sí se cobra un fee cuando de compran o venden criptomonedas.

Una vez que se hizo el depósito, se puede elegir qué criptomoneda comprar. El mínimo requerido para poder adquirir bitcoins es de $ 1.500. Cuando uno compra, lógicamente, se baja el saldo en pesos, pero sube el saldo en monedas virtuales. Tanto en el caso de la compra o la venta, la comisión del 1% por cada operación.

Este valor, de $ 1.500, es el mínimo que se pide ya que no sólo se puede comprar un bitcoin a más de u$s 9.600 sino que se puede adquirir una parte de un bitcoin. Esta moneda virtual puede ser divida hasta en 8 partes y un usuario, que no quiere o no puede comprar una entera, puede hacerlo con una parte de la criptomoneda.

Si el depósito en Ripio, por ejemplo, se hace a través de Mercado Pago, la comisión que cobra esta última plataforma es del 3%. También se puede depositar por Rapipago o Pagofácil, que hasta hace poco por la pandemia no estaban activos estos locales, pero que ahora sí se restableció su actividad.

En caso de que la criptomoneda suba, el usuario puede vender todo este activo o solamente la ganancia por Mercado Pago. También se puede retirar el dinero en cualquier momento.

Para hacer transacciones en dólares, muchos optan por las stablecoins, que cotizan a valor de la divisa norteamericana. Este tipo de activos virtuales, a diferencia de las criptomonedas que no tienen respaldo de bancos centrales o cualquier otra organización, cotizan 1 a 1 con otros activos, como dólares, oro o euros, y están respaldadas por entidades financieras o grandes empresas de Estados Unidos.

Por cada dólar se emite una stablecoin. En el caso de Argentina, la cotización que se usa es un valor cercano al contado con liquidación.

Hay que tener en cuenta que las ganancias productos de las inversiones en criptomonedas o stablecoins tienen el mismo régimen tributario que los bonos y las acciones. Y que estos impuestos quedan bajo la responsabilidad del inversor, que debe reportar esas ganancias.

Las billeteras virtuales es una forma de almacenar las monedas virtuales que se adquieran. Aquí también es responsabilidad del usuario mantener la seguridad de la misma. Para eso se exige una doble contraseña: ujn password y un pin de seguridad.