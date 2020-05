El Central vendió u$s 100 millones para sostener al dólar

El Banco Central está perdiendo reservas al vender dólares y evitar una disparada de la divisa norteamericana.

Según se comentó hoy en la city, el Banco Central intervino en el mercado de divisas vendiendo u$s 100 millones para evitar que se le disparara el precio del dólar, con la consiguiente caída de reservas del BCRA (que hoy se estimaban en u$s 42.510 millones).

Para Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, de confirmarse esa venta sería «una locura. No se pagó un cupón por u$s 500 millones y se dilapidan u$s 100 millones para sostener al oficial cuando el paralelo está a más de $ 120″.

Con la mirada puesta en la caída de las reservas y las negociaciones por la deuda, el total transado hoy en el mercado fue de u$s 250 millones. El blue cayó $ 3,18 y quedó en $ 124; el dólar bolsa subió $ 3,65 para terminar en $ 109,51; el contado con liquidación también subió $ 2,47 t cotizó en $ 112,63, mientras que el mayorista sigue en alza: subió 9 centavos y finalizó la jornada en $ 68,45.

El minorista del Banco Nación no tuvo cambios y quedó en $ 65,25 comprador y $ 70,25 vendedor; el turista tampoco tuvo variaciones y sigue a $ 91,33, al tiempo que el dólar promedio sí tuvo una leve suba de 74 centavos para quedar en $ 65,91 para la compra y $ 70,99 para la venta. El euro se mantuvo en $ 72,25 comprador y $ 76,25 vendedor.

Bianchi reveló que, cuando se anunciaron las nuevas trabas para los dólares financieros, creyó que «se iba a sacar el «parking» a la venta de dólares (MEP o CCL) pero cerraron el grifo. Hay mucha gente que necesita vender dólares que tenía ahorrados pero no le conviene hacerlo al valor del oficial. Pensé que iban a dejar a la gente pesificar para aumentar la oferta de dólares. Pero no lo hicieron».

Entre las cientos de versiones que circulan por la city, algunas más apocalípticas que otras, una que resonó con fuerza era que en los próximos días el Gobierno podría prohibir definitivamente la venta de u$s 200 mensuales con el 30% del impuesto PAIS. Sólo en abril casi u$s 250 millones se fueron por esta modalidad. Pero los operadores consultados por fortuna.perfil.com prefirieron no opinar sobre el tema.

Por su parte, tanto la bolsa porteña como las ADR sufrieron fuertes bajas. El índice S&P Merval de la BCBA cayó 3,58%, con 38.985,82 puntos y dos alzas frente a 18 bajas. Las dos que estaban en verde fueron Aluar, +2,33% y Transportadora de Gas del Sur, +0,04. Las que más bajaron fueron: Central Puerto, -8,53%; Gurpo Financiero Galicia, -6,83%, y Transportadora de Gas del Norte, -6,54%.

De las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, cuatro subieron y 15 bajaron. Las de mejor performance fueron: Irsa Propiedades Comerciales, +1,7%; Loma Negra, +1,5%, y Tenaris y Medrcado Librde subieron 0,8% cada una. Las que más cayeron fueron: Central Puerto, -11,5%; Banco Supervielle, -8,9%, y Grupo Financiero Galicia, -8,6%.

El riesgo país subió 2,80% y quedó en 2.751 puntos básicos, frente a los 2.676 p.b. con que cerró ayer. En el mes viene bajando un 21,40%, pero en el año acumula una suba del 55,40%.