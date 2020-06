«No sé para qué los bancos necesitan una nueva fintech»

El creador de Uala, Pierpaolo Barbieri, habla de la escasa bancarización en la Argentina.

Un grupo de bancos, encabezado por BBVA, Galicia y Santander, anunciaron a la bolsa porteña la formación de una nueva fintech, Play Digital, para competir en el segmento de pagos y ventas online a Mercado Pago (de Mercado Libre) o Ualá, entre otras. El creador de esta última aplicación, Pierpaolo Barbieri, dijo que «la verdad no sé para que necesitás una nueva aplicación de los bancos cuando hay un sistema que es interoperable, o sea, si yo ya puedo mandar plata del Santander al Galicia y del Galicia al Santander con CVU o a Ualá o a Mercado Pago no sé para que necesitas una nueva app. Pero perfecto, tenemos colegas que han ido ahí, que lo hagan y que compitan mientras cumplan las reglas de interoperabilidad seteadas por el BCRA, que vengan», dijo.

La interporalidad se refiere a la capacidad de las redes de comunicaciones de conectar usuarios de otras redes de tal forma que las variaciones en las aplicaciones y el los servicios prestados sobre ellas sean tolerables o que no se perciben las diferencias.

En el sector están sorprendidos porque, lo que esperaban que sucediera en años, el aumento del uso de los pagos digitales se está dando en semanas con la cuarentea. «Tenemos que hacer un esfuerzo todos los jugadores del mercado, y también el regulador, para acelerar eso sin dejar a la gente afuera. Sin inclusión financiera, la digitalización de pago solamente profundizará inequidades que Argentina tiene», indicó Barbieri.

Barbieri comparó la situación en los países vecinos, donde la gente está mucho más bancarizada en el la Argentina, pero destacó que «hay otros temas en los que el BCRA está trabajando. Creo que tenemos que ir todos hacia una plataforma de banca abierta donde los datos son de la gente no de las empresas, parece obvio decirlo pero así no funciona el sistema financiero y Brasil, la Unión Europea están siendo hacia allá, creo que deberíamos seguir pero esa es la próxima etapa», dijo el empresario en declaraciones al programa Es por acá, que se emite por Radio Milenium.

En este sentido, advirtió que en la Argentina se considera que alguien está bancarizado cuando tiene una tarjeta que, en realidad solo la usa para sacar plata del banco y que esto lleva a estas personas a «hacer esa cola que en momentos de pandemia es peligrosa para los grupos más vulnerables. Ahí hay una responsabilidad, no es solamente del regulador y del estado, es una responsabilidad de las instituciones que no prepararon una vida para lo digital porque siempre que podían te empujaban a la sucursal y para cobrarte cosas que en otros países del mundo nunca se cobraban. Por eso nosotros desde Ualá lo que construimos es una experiencia que es 100% digital, que nunca te pide ni que vayas a una sucursal ni que llames por teléfono, la gente quiere el soporte por chat. El desafío es construir experiencias que sean 100% digitales y que haya verdadera competencia y que los jugadores por más grandes que sean, bancos o no bancos, no puedan decir que hacen solo la mía y no juegan en el sistema«.

«Para nosotros la competencia nos mejora a todos, también a nosotros. Es un gran desafío competir con la mejor empresa de Argentina que es Mercado Libre. Nos llena de orgullo poder decirte que en los últimos tres meses emitimos más tarjetas que ellos, para nosotros que venimos de nada y hace tres años no existíamos. Pero son un competidor formidable«, agregó.

–¿Cuál es tu mirada desde las perspectiva histórica respecto a lo que pasa con la cuarentena y el proceso económico?

–Yo viví 2008 y 2009, fue el año que gradué de la universidad y yo pensé que eso era como la gran depresión que yo estudié. Pero creo que me equivoqué. Esto es como la gran depresión y lo que estamos viendo es como una gran depresión en fast forward. Es como si pusimos el video en doble de la velocidad y lo que estamos viendo en Europa y en EE.UU. es una contracción como nunca la vimos a una velocidad que nunca vimos y esperamos una recuperación así. Los estados más fuertes fiscalmente pusieron toda la carne al asador y todos los bancos centrales dijeron que era el momento, hay una coordinación muy fuerte fiscal y monetaria. A Argentina se le hace más difícil y creo que a nosotros nos va a costar más porque no tenemos acceso a los mercados ni una posición fiscal fuerte, este es el momento de hacer déficit de 10/15% del producto, pero para eso tenías que tener una situación que lamentablemente no tuvimos y esto no es culpa de la gente que llegó hace cinco meses, es un proceso largo de Argentina que fiscalmente no hemos sido responsables.

«Estamos más débiles ante un mundo y nos beneficia todo lo que sea la recuperación de la demanda por parte de los bancos centrales de China, Japón, Estados Unidos y Europa que la verdad que están poniendo toda la carne al asador –indicó Barbieri–. Creo que el Banco Central nuestro está haciendo lo que puede. Es una locura en este momento ponernos a discutir sobre la base monetaria solamente y no en el contexto de todo lo que está pasando. Europa hoy está en deflación y eso que imprimieron 30% del producto, el tema es que tiene una credibilidad con su régimen anti inflacionario que todo el mundo les cree que después van a volver a la normalidad. En Argentina esa verdad social no está tan ponderada pero ese es el desafío que tenemos y me preocupa especialmente Brasil: la situación sanitaria es un desastre, la situación política es otro desastre y tengo miedo que como uno de nuestros partners comerciales más importantes nos pegue de nuevo después de tres años de recesión. Ualá nació hace 30 meses y operamos dos meses con la economía creciendo o en cero, el resto fue siempre en recesión. Es un marco muy complicado. Nuestro objetivo es que el país vuelva a crecer, que haya más inclusión y que podamos salir de esto.