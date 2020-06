El negocio de las aerolíneas podría recuperarse en 2022

Ver Galería Peter Cerda. vicepresidente para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El covid-19 fue un golpe casi mortal para las aerolíneas: fronteras cerradas, prohibición de vuelos, de venta de pasajes adelantados, distancia de un asiento entre pasajeros, entre otras razones. Se estima una pérdida de u$s 252.000 millones. Incluso Aerolíneas Argentinas, una empresa estatal, dispuso la suspensión de 7.500 empleados, algo impensado en un gobierno peronista. De allí que Peter Cerda, vicepresidente para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) haya señalado: «Lo que estamos estimando nosotros y muchos expertos económicos es que la recuperación del sector nacional (argentino) no se dará antes del 2022 o 2023. En lo que respecta a los vuelos internacionales, estamos proyectando a nivel global no se da antes de 2024.»

Cerda indicia que una vez flexibilizada la cuarentena, va a haber muchas ofertas de pasajes, por lo menos hasta que cree una vacuna, de lo contrario va a seguir existiendo preocupación de la gente. «Por eso la industria está trabajando con los gobiernos en implementar procesos que llamamos `multicapas´ para asegurar que viajar sea una garantía de salud necesaria para que el pasajero tenga confianza en viajar. Cuando se reactiva, mucha gente va a tener pánico para no solo subirse a un avión, sino de salir de sus zonas de residencia y empezar a ir a sitios públicos, el sector del transporte aéreo va a ser de los más afectados. Poco a poco las tarifas se irán acomodando».

El ejecutivo destacó en declaraciones al programa Dato sobre dato, que emite Radio Milenium, que el sector mantiene reuniones con el gobierno argentino ya que «el tema de la reactivación del transporte aéreo en la Argentina es un tema importante para la industria. Sabemos que muchas de las decisiones no las está tomando el ministro de Transporte, sino de Salud, debido a como se está extendiendo la pandemia en la región. Aunque en Argentina se ha manejado de una manera muy responsable y muy controlada, en la región hay casos donde los números se están incrementando de manera importante. En este momento, el gobierno no se ha comprometido a adelantar fechas, se mantiene todavía la fecha al 1 de septiembre, pero vamos a seguir trabajando e intentando a convencer al gobierno que con buenas medidas que se están aplicando a nivel mundial, si se aplican en la Argentina, podemos asegurarnos que el transporte aéreo no sea un vector de covid para transmitir a otros pasajeros».

«Si vemos a nivel global en Asia, Europa, EE UU, ya se está empezando a abrir los mercados. Se están reduciendo las restricciones en distintos países y poco a poco la economía se está reabriendo. En América Latina es muy distinta, aunque la región fue muy proactiva en cerrar las fronteras, nos estamos encontrando en estos momentos que la pandemia está atacando de una manera muy agresiva, estamos viendo en Chile, Brasil, Perú y todavía nos faltan varias semanas para esperar que esos números empiecen a reducir. En Argentina los vuelos domésticos también están parados hasta septiembre y eso creemos que podríamos agilizar y adelantar unas fechas más anticipadas», aseguró.

«El gobierno ya puso el mandato que hasta el 1 de septiembre no se podían vender boletos. Este anuncio fue hecho público a principios de abril. Tuvimos una campaña muy agresiva porque en ese momento ya la situación económica de las líneas áreas estaba muy critica y poner una prohibición de abril a septiembre de venta de boletos y no tener un poco más de perspectiva ha tenido un impacto muy grave en el transporte Argentino», finalizó Cerda.