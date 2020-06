Armando Pepe: «Esta ley perjudica a los inquilinos»

En el sector inmobiliario aseguran que nunca fueron consultados para la nueva ley de alquileres.

Armando Pepe, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, se queja porque ningún político lo llamó a él o a nadie del sector para hablar de la nueva ley de alquileres, que ya fue sancionada por el Congreso y se espera su promulgación. «Nunca fuimos invitados a dar nuestra opinión», afirma.

También dice que hay cambios en la legislación que le hacen «ruido», por ejemplo, «los contratos de locación eran por 24 meses, y no había ningún problema, y ahora lo llevan a 3 años. Los propietarios sienten que es un avance sobre el derecho a la propiedad».

«Muchos propietarios que tenían inmuebles en alquiler lo retiraron de oferta esta semana», revela en declaraciones al programa Dato sobre Dato que emite Radio Milenium.

Con la ley anterior, los ajustes en el valor de los alquileres era semestral por «la inflación galopante que venimos arrastrando desde que se inició la democracia. Con una inflación tan grande, que el ajuste sea anual y que por un índice que va a publicar el BCRA, también es un salto al vacío para el inquilino y para el propietario. Ninguno de los dos sabe qué le depara al destino con respecto al segundo año».

El Colegio hizo una simulación de cuánto hubiera aumentado el alquiler en 2019 si se aplicara la nueva ley. Los inquilinos deberían haber pagado un 53% más. «Esta ley perjudica a los inquilinos y a los propietarios, incluso a los inquilinos tal vez más porque van a subir los valores locativos. El propietario tiene que pagar el ABL, según la ley. El ABL, Larreta lo indexa mensualmente. El propietario lo va a cargar en el alquiler y lo termina pagando el inquilino. En el último año el aumento del ABL fue de un 75%, entonces el propietario se va a poner a cubierto por los tres años y eso va a significar un mayor costo de la operación. Se le va a complicar a los inquilinos poder alquilar», asegura.

Sin embargo, Pepe reconoce que hay cosas que buena en la ley sancionada recientemente, como que el inquilino sólo tiene que pagar las expensas comunes. «Hubo abusos por parte de propietarios que hacían pagar 100% de las expensas aunque hubieran extraordinarias», advierte.

El inquilino tiene cinco posibilidades de garantía, de las cuáles tiene que elegir dos para presentarle al propietario, quien, a su vez, deberá elegir una. Entre las garantías figuran: título de propiedad inmueble, aval bancario (que según Pepe es «imposible de pagar porque sale más caro que el departamento), seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.). «En la ley dice que el propietario deberá aceptar una de las dos propuestas. (Pero) si no satisface la garantía, el propietario no lo alquila», anticipa.

Pepe aplaude la autorización del gobierno para que las inmobiliarias pudieran abrir sus oficinas desde mayo y «desde ese momento, empezamos a pedir para que nos permitan mostrar propiedades. Acá en nuestro país nadie alquila o compra una propiedad viéndola por un vídeo. Desde el viernes 12 de junio estamos autorizados a mostrar propiedades en la Ciudad de Buenos aires, eso es muy bueno. Hay muchísima oferta de inmuebles en alquiler pero hay muchos propietarios que quieren empezar a ver como salen la reglamentación de la nueva ley».