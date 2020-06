La salida de Latam y el monopolio de Aerolíneas

Desde que fue estatizada en 2008, Aerolíneas Argentinas recibió ayuda del Estado por u$s 5.800 millones hasta 2019.

La decisión de Latam de dejar de hacer vuelos de cabotaje en la Argentina tomó a muchos en el mercado aerocomercial de sorpresa. Esto fue así, a pesar de que la aerolínea había acogido al Capítulo 11 (una figura norteamericana que permite a las empresas reorganizarse y reestructurar sus problemas financieros) para sus filiales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos. En esta decisión, la compañía no había incluido a Brasil, Paraguay y la Argentina, por eso que el anuncio de su retiro de nuestro país cayó como un baldazo de agua fría.

Si bien la salida de Latam del mercado de cabotaje argentino es consecuencia de la crisis por el coronavirus, muchos en el sector analizan que esto podría favorecer a Aerolíneas Argentinas. Por un lado, porque para La Cámpora, que tiene en sus manos la línea de bandera, podría cumplir su sueño de volver a tener una Aerolíneas Argentinas monopólica. Latam operaba en Aeroparque y al retirarse de los vuelos domésticos deja a la empresa nacional como la única que opera desde este aeropuerto.

Todavía no está claro que pasará con El Palomar, desde donde salen las dos lowcost, Flybondi y JetSmart. El gobierno podría decidir que todos los vuelos de estas empresas salgan y lleguen a Ezeiza. Esto encarecería el costo de traslado ya que a El Palomar, con empresas que venden pasajes baratos, se puede llegar por $ 25 y tiene bastantes servicios de transporte público. No así a Ezeiza, que se considera que tiene una mala conectividad (hay sólo una línea de colectivos y no hay trenes) ya que se puede llegar por taxi, Uber o Cabify por unos $ 1.000. Casi el mismo valor del ticket que pagó el pasajero en una de estas aerolíneas.

Además, hay que tener en cuenta que Aerolíneas Argentinas recibe ayuda del Estado. La línea de bandera recibió desde que fue reestatizada en 2008 u$s 5.800 millones hasta 2019, según chequeado.com.

Fortuna.perfil.com se comunicó con Aerolíneas Argentinas y declinaron hacer cualquier tipo de declaración.