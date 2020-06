Globant ya se prepara para la salida de la pandemia

Nicolás Kaplun es el CEO y Managing Director para América Latina de Globant.

Nicolás Kaplun es el CEO y Managing Director Latinoamérica de Globant es una empresa que, al ser tecnológica, ya ponía en práctica antes de la pandemia por el coronavirus esquemas de recursos humanos que hoy otras empresas comenzaron a aplicar por la fuerza (como el teletrabajo) y pudieron adaptar rápidamente sus procesos logísticos y operativos. Aquí siguen sus respuestas a revista Fortuna:

1-¿Cómo se vio afectado su sector por la Pandemia y su empresa en particular?

El verdadero desafío que posee el mercado, y no solo un sector en particular, es que resulta más que necesario no solo adaptarse a la coyuntura sino en entender cuál es el nuevo escenario estratégico para los próximos semestres, específicamente en las variables que afectan a los diferentes modelos de negocio.

En Globant estamos acostumbrados a renovar paradigmas, a reinventarnos y a evolucionar constantemente. Somos una compañía nativa digital, donde el trabajo remoto y la diversidad geográfica forman parte de nuestra estructura natural, por esto, si bien hubo que adaptar ciertos procesos operativos y logísticos de modo menor, pudimos organizarnos en tiempo récord. En 4 días casi la totalidad (99,5%) de nosotros estábamos trabajando desde nuestros hogares, enfocados en pensar cómo darnos apoyo mutuamente, pero también en cómo ayudar a nuestros clientes y a la sociedad en general.

Con este objetivo es que, gracias al apoyo de nuestro globers que han sumado esfuerzos a lo largo de todo el mundo, hemos desarrollado un gran número de iniciativas/herramientas tecnológicas, webinars y asesoramientos para contribuir con organismos oficiales, instituciones educativas, ONGs, etc. Esta pandemia nos demostró una vez más el potencial que poseemos como equipo.

Sin duda, una crisis de este tipo obliga a acelerar el proceso de transformación y a pensar fuera de la caja, ser aún más ágiles y creativos, venciendo preconceptos para pensar nuevas alternativas efectivas y dúctiles, soluciones y servicios para dar soporte a lo que nuestros clientes y sus consumidores necesitan.

2-¿Cómo cree que saldrá de la Pandemia y qué oportunidades se le presentan?

Globant nació en Argentina en medio de una crisis, luego del 2002, de ahí en más, las crisis siempre fueron momentos que redundaron en grandes oportunidades.

Hoy, las necesidades de transformación se aceleraron descomunalmente, y debemos estar más listos que nunca para dar soporte a ellas. Creemos que la tecnología es una de las herramientas más poderosas para superar esta crisis y estamos comprometidos en la construcción de soluciones que nos ayuden a navegar esta situación de manera efectiva.

A su vez, en la actualidad existen industrias que se han visto totalmente revitalizadas por esta situación como puede ser: la banca digital, e-commerce, la industria del entretenimiento, etc. En estos casos, desde Globant, buscamos acompañar a estas industrias a lo largo de esta expansión, donde en muchos casos requieren un rediseño de sus modelo y procesos operativos/logísticos

Mientras el foco inmediato está, tal como mencionamos, en la continuidad del trabajo, no debemos perder que esta situación nos ha convocado también a una causa común donde será clave lograr nutrir un espíritu de colaboración que trascienda fronteras, con la esperanza que esta filosofía perdure en el tiempo y no sea simplemente un moda pasajera.

3-¿En cuánto tiempo cree que su sector y empresa podría volver a los números previos de la Pandemia?

La realidad es que es difícil saberlo. Prefiero no responder.

4-¿Cuáles son los desafíos de su sector de cara a su consumidor/cliente?

Claramente la situación en la cual nos encontramos va a modificar muchos aspectos de nuestras vidas, pero otras no. Una enseñanza concreta que nos dejará esta pandemia es: «No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy». Estamos convencidos de que más allá de todo lo negativo de la crisis en la cual nos encontramos la misma será un potente catalizador de cambios de conducta favorables a la nueva era digital y cognitiva.

Hoy, tenemos la responsabilidad/oportunidad de acompañar a nuestros clientes, atendiendo los cambios, identificando qué impacto tienen en su modelo de negocios->operativo->tecnológico, diferenciando lo coyuntural de lo estructural a través de un trabajo conjunto con ellos. Es fundamental analizar de manera profunda los impactos necesarios para así responder y volver a co-crear sus procesos de negocios, teniendo en cuenta diversos factores tales como el tipo de servicio que se brinda, la plaza geográfica, el timing para su aplicación, etc.