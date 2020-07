Cecilia Flores, la salteña elegida por Melinda Gates

Ver Galería CES 2015 Weebe Team.

Cecilia Flores fue elegida como la única mujer hispana dentro de 1500 postulantes para recibir un premio de manos de Melinda Gates para su fondo Pivotal Ventures. Está destinado a empresas de software lideradas por mujeres.

Ella es la CMO de Webee https://www.webee.io/, nacida en Salta, Graduada en Córdoba y que actualmente vive en Silicon Valley con su esposo Lucas Funes, CEO de la compañia. Tienen juntos una empresa en expansión con 20 personas. Webee tiene dos sedes, en California y en Córdoba. FortunaWeb conversó con ambos para conocer más detalles de la compañía.

¿Qué es Internet of Things, IOT y específicamente Webee?

Cecilia: IOT como concepto es la denominación de una forma de conectividad que permite estructurar información a través de sensores y dispositivos para poder extraer data, accionar sobre esa data y mejorar los procesos. Para usuarios finales son los procesos de conectividad del hogar para poder manejarlos desde un celular, aplicaciones de Ciudades Inteligentes, sistemas de iluminación o automatización de la recolección de residuos hasta la automatización de procesos en un entorno industrial que es a lo que estamos enfocados hoy.

¿Cuándo nació la empresa?

Cecilia: Nació en el año 2015 cuando vinimos a Estados Unidos, nosotros nos enfocamos en que esta forma de tecnología pueda ser accesible para compañías que no necesariamente tienen know how tecnológico o tienen ingenieros especializados. El desarrollo es complejo y requiere muchísima codificación, lo que hicimos fue detectar la dificultad del mercado de adoptar más tecnología porque los recursos de ingeniería son escasos. Lo que hicimos fue crear una solución end to end que hace absolutamente todas las partes del proceso y no necesita codificación y lo que permite es que una persona con conocimiento básico de IT pueda desarrollar todo el proceso sin necesidad de generar ni una línea de código.

Lucas: En el caso de agricultura, nos dimos cuenta que los diferentes granjeros sabían cómo resolver los problemas pero en un pizarrón pero necesitaban una herramienta para hacer más eficaz el riego o procesos de alimentación, hoy las herramientas están pero son muy complejas. Ellos conocen el problema pero no el desarrollo técnico.

Cecilia: Es darle el poder al usuario para desarrollar la solución sin una estructura tecnológica completa que dificulta la adopción de la tecnología.

¿Cuáles son sus principales clientes?

Cecilia: La aplicación es agnóstica pero decidimos enfocarnos en la industria que más necesidad tiene que es la industria de la alimentación en el sentido de los procesos de manufactura y producción de alimentos. Estamos enfocados en la primera parte de la cadena de suministros.

Lucas: La plataforma se puede aplicar a muchas verticales, desde ciudades inteligentes hasta manufacturas, distribución de gas, bebidas, agricultura…para citar casos de uso real tenemos censores en diferentes campos y granjas que estamos monitoreando en forma permanente.

¿Qué les dirían a quienes señalan que la automatización genera pérdida de empleos?

Cecilia: Lo importante es que una aplicación sea de bajo costo y que la pueda usar una compañía del tamaño que sea, en tecnologías emergentes la mayoría de las compañías que las pueden adoptar son solo las grandes. Las pequeñas quedan fuera de mercado y comienzan a sufrir las desventajas de no estar modernizadas. Es una tendencia a nivel global y está probado que la data permite agregar eficiencia. Y que las personas se puedan dedicar no a cosas tan simples como anotar la temperatura en una planilla sino a tareas más complejas para hacer eficiente todo el proceso.

El impacto directo de esto es la sustentabilidad. En el caso de la industria de la alimentación, un tercio de la comida que se produce en el mundo hoy va a la basura y un 40% de ese tercio viene del proceso de manufactura.

Lucas: Si vos podés aumentar la productividad, se genera más comida, se eficientiza la cadena de suministro hay más trabajo. Tenemos un ejemplo de una gran empresa en California que comercializa frutillas, nace y cuando está lista para ser recogida se va poniendo en un packaging y todo depende del clima y si ha sido una mañana muy soleada el producto se convierte en líquido. No va a llegar al supermercado. Poniendo esta tecnología te permite que sea más eficiente en toda la cadena de suministro. Tengo pallets y pallets de frutillas que tengo que distribuir rápidamente entonces puedo saber que las tengo que enviar a comercios más cercanos y con la pandemia esta tecnología ha sido de gran utilidad.

¿Cómo toman las empresas la intervención en sus procesos, el en rol de los trabajadores?

Cecilia: Hay mucha resistencia al cambio para mejorar problemas crónicos que vienen desde hace años, cuentan en sus balances con pérdidas enormes que se pueden evitar.

Lucas: Hoy con el Covid tenemos un sistema de seguridad de los trabajadores que podemos rastrear dónde estuvieron y con quiénes. Y otro caso es en California donde hay una plantación de palmeras y los obreros se meten en el medio del campo a cortar a mano el palmito y muchas veces hay accidentes y no hay conexión, hay 2000 o 3000 recolectores y esta tecnología te puede ayudar a cuidar de ellos. No solo generar más eficiencia y más trabajo sino cuidar de los trabajadores que ya tenés.