Mercado Libre, la firma más valiosa de Latinoamérica

La firma creada por Marcos Galperin alcanzó hoy un valor bursátil de u$s 60.700 millones. La acción llegó a cotizar u$s 1.230 en el NYSE.

Mercado Libre se convirtio hoy en la empresa latinoamericana más valiosa, luego de que la cotización de su acción en Wall Street lograra una cotización de u$s 1.230 y que alcanzara un valor bursátil de u$s 60.700 millones.

Con este valor, la firma que creó Marcos Galperin (y que decidió redicarse en Uruguay) supera a la brasileña Vale, con u$s 60.500 millones, y Petroleo Brasileiro, que alcanzó los u$s 57.900 millones.

Hace poco, la firma festejó sus 21 años, cuando se formó en un garage del barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires.

Con su crecimiento, la firma se expandió al sector logístico y financiero, con Mercago Pago.

La acción de Mercado Libre en Nueva York subía un 4,8% y acumulaba en el mes una suba del 9,4% y de 115,1% en el año.

El valor de la empresa de e-commerce se disparó desde mayo, como también pasó con Amazon, ya que su actividad se multiplicó por la pandemia de coronavirus.

En el quinto mes del año logró alcanzar los u$s 40.000 millones y en julio alcanzó los u$s 50.000 millones.

En el mes pasado, ese valor bursátil cayó u$s 7.500 millones, de u$s 55.000 millones a u$s 47.500 millones, cuando tuvo en conflicto con el gremio de los camioneros que dirige Hugo Moyano.

Mercado Libre está en la bolsa de Nueva York (NYSE) desde 2007, presentará el balance del segundo trimestre la semana que viene.