Roberto Lavagna lanzó una propuesta económica para la postpandemia

El ex ministro señala la necesidad de un crecimiento con inclusión, de la sobre carga impositiva a la inversión y de repensar el factor trabajo para el siglo XXI.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, habla de la necesidad de inclusión de los sectores más postergados.

El ex ministro de Economía y candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, presentó vía Twitter su proyecto «Pilares de un programa de crecimiento con inclusión», el que incluye «dos sistemas de Trabajo: el actual y uno nuevo que contemple los cambios ocurridos en el presente siglo» y además señala el «enorme costo impositivo que cae sobre la inversión».

También señala la necesidad de «políticas públicas, en especial de políticas económico-sociales explícitas que apunten al corazón del esquema de crecimiento» y que para esto «dos factores son esenciales; sin ellos, el resto de las acciones posibles y necesarias no alcanzan: i) Crear trabajo en el sector privado, y ii) impulsar inversiones privadas (a la par de inversiones públicas en infraestructura física y educativa)».

Este anuncio apunta a «liberar fuerzas productivas y creatividad social en el caso de la inversión» y señala que «la economía argentina tiene por delante dos momentos diferentes: 1° el del control total o parcial de la pandemia,

2° el futuro de mediano plazo».

En el primer caso indica que ya se está transitando y que será un momento de «normalización y recuperación. La sola reapertura y vuelta al trabajo permitirá durante algunos meses que aumenten la producción y el consumo».

Niega que esto se trate de un rebote ya que «en economía no existe el `rebote´ automático; así lo demuestran los 10 años de estancamiento argentino, incluida la recesión de los últimos tres. Lejos de rebotar, caímos. ¿Cómo llamarían a eso, rebote hacia abajo´?», se pregunta.

Lavagna resalta la creación de trabajo privado que actualmente para lograrse requiere de dos sistemas: el actual, «con normas propias de la economía del bienestar de la II post guerra mundial, (que abarca) al 49,5 % de los asalariados privados. Este Sistema debe ser respetado integralmente por el principio de los derechos adquiridos».

Y uno nuevo, «en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual. Lo más importante es que permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, sub-empleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc., puedan trabajar dignamente. Ellos son los `descartables´ de hoy, como lo ha dicho el Papa Francisco refiriéndose a quienes están sin empleo, con empleos en negro, changas, etc. y no tienen protección alguna».

El economista indica que no basta con que se proteja al 49,5% sino que es necesario un sistema nuevo que incluya «a los que hoy sufren la exclusión absoluta».

Como ejemplo para lograr esto de una manera rápida, Lavagna señala al sistema de Libreta de Trabajo que se utiliza en el sector de la construcción, que supone aportes a un fondo de desempleo. «Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido. Ya llevan demasiados años excluidos», afirma.



Propone bajar «el enorme costo impositivo que cae sobre la inversión» para impulsar las inversiones privadas. «Ya hemos promovido a inicios del siglo XXI ideas como `cero impuesto a las ganancias reinvertidas de las PYMES´, o usado la amortización acelerada, la devolución del IVA a la inversión, créditos a tasas civilizadas, etc… Ello, combinado con reglas no solo más simples sino más estables», indica el ex ministro.

«Estos instrumentos junto a la capacidad de compra gradualmente en aumento, tipo de cambio real que empuje a las exportaciones y proteja sin burocracia al mercado local (ej. restricciones a importar); en definitiva con un sabio equilibrio entre la protección al trabajo y la necesaria competencia, son los pilares de un programa de crecimiento con inclusión», finaliza el comunicado de Lavagna.