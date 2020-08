El Enargas denunció a Juan José Aranguren

Juan José Aranguren fue ministro de Energía durante la presidencia de Mauricio Macri.

El Enargas denunció penalmente al ex ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, por «anomalías que trasuntan en ilícitos penales» que se basan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, fue quien presentó la denuncia ya que el factor, presuntamente manipulado, determina el cálculo de la tarifa que influye en la rentabilidad, las amortizaciones y lo que pagan finalmente los usuarios.

Concretamente, la denuncia indica que se habría manipulado ese factor y que se habría establecido arbitrariamente la base tarifaria de las empresas de transporte y distribución de gas por redes.

La denuncia de Bernal se basa en los dispuesto por el Decreto 278/20, que lo designó interventor del Enargas, desarticuló el directorio del organismo y, en su artículo 5º indica: «El Interventor deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalué los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al Poder Ejecutivo Nacional, los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar.

Según un cable de NA, Bernal habría decidido denunciar a Aranguren y a otros funcionarios de la anterior administración luego de auditorias realizadas en Transportadora de Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana en las que se habría detectado «una serie de irregularidades y vicios administrativos» que habrían favorecido a estas empresas.

Los delitos que se habrían cometido son, en una «preliminar significación penal», según NA, los siguientes: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.



Ademása de Araguren, los otrso denunciados son: Daniel Alberto Perrone, ex subinterventor y posterior director de Enargas; Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, ex interventor de Enargas; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria y luego director nacional de Economía de los Hidrocarburos; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Energía, y Graciela Cristina Bevacqua, ex directora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).