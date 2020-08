Bitcoins para principiantes: paso a paso cómo comprar

Si ofrecen algo demasiado bueno para ser verdad en criptomendas, hay que desconfiar.

Todos los pasos que la gente que no sabe nada tiene que seguir: ¿cómo empezar?, ¿a dónde tienen que ir? En qué hay que fijarse para decidir qué cripto comprar, qué análisis tiene que hacer para decidir. Una columna de consejos bien clara para que la gente común entienda.

Últimamente con esta pandemia habrás oído hablar mucho sobre Bitcoin o las criptomonedas. Quizás no tengas bien en claro qué es, para qué sirve y cómo comprar Bitcoins. Es por eso que te vamos a dejar en claro estos conceptos para que puedas aprovechar esta tecnología que es mucho más simple de lo que pensás.

–¿Sabés qué es exactamente un Bitcoin?

Para simplificar el concepto, Bitcoin es una moneda digital, que usa criptografía (una técnica de cifrado) para hacer que las transacciones dentro de su infraestructura sean seguras. Esta criptomoneda fue ganando adeptos en los últimos años, ya que comprar Bitcoins se considera una forma efectiva de ahorro. ¿Querés saber más?

–Comprar Bitcoins… ¿es fácil?

Antes, un dato interesante… Bitcoin es la primera implementación de un concepto descrito por primera vez en 1998 que proponía la creación de una nueva moneda online, que usase la tecnología de criptografía para controlar las transacciones. ¿La diferencia con el resto de las monedas? Que las tradicionales son revisadas por una autoridad centralizada, como una entidad bancaria.

Se llama Exchange a las plataformas en donde se pueden comprar Bitcoin y demás criptomonedas. Actualmente hay una decena de Exchanges en donde puedes acceder a comprar esta moneda con pesos argentinos.

Operar con un Exchange seguro es clave.

El primer paso es que te registres para crear una cuenta (que es completamente gratuita). Subir los documentos necesarios para que se apruebe el proceso de KYC (Conoce a tu cliente).

Una vez realizado este proceso ya podrás cargar a tu cuenta pesos argentinos. ¿Cómo se realiza esto? Haciendo una transferencia bancaria, previamente deberás dar de alta tu CBU.

Bien, una vez se haya aprobado y tengas tus pesos en tu cuenta ya estás listo para comprar tus primeros Bitcoins.

Debes ingresar al menú “Exchange” y elegir el par BTC/ARS

Te vas a dirigir a la opción del medio de la pantalla llamada “Market”

En la sección compra ingresarás la cantidad de BTC y le das click al botón “Comprar”

¡Listo! Ya tienes tus primeros BTC.

–¿Qué ventajas tiene usar Bitcoins?

Son muchas las personas que se preguntan cuáles son los beneficios de utilizar criptomonedas. Para empezar, los usuarios de Bitcoin poseen control sobre todas las transacciones que realizan. ¿Sabés por qué? Porque no hay modo de que quienes comercian le agreguen cargos no controlados, como sí sucede con otros métodos de pago. Por otra parte, toda operación hecha con Bitcoin no contiene datos personales ni privados, protegiendo tanto a los comerciantes como a los clientes.

Además, todas las transacciones realizadas alguna vez en Bitcoin, quedan registradas y están disponibles en la blockchain, para cualquiera que desee chequear la transacción en el momento que así lo quiera. Es por esto que no hay manera de que una organización o persona pueda manipular el protocolo Bitcoin.

Sumado a todo lo que ya te contamos, enviar y recibir dinero desde y hacia cualquier lado del mundo se puede hacer de manera instantánea y en el momento que tú elijas, a diferencia de lo que pasa con las cuentas abiertas en entidades bancarias. Recuerda que son los usuarios los que tienen total control sobre su dinero y las transacciones que realizan con él.

–¿Qué es una blockchain?

Para el usuario común, Bitcoin es simplemente una aplicación que le permite enviar y recibir bitcoins (criptomonedas). Detrás de eso existe la llamada blockchain, que es el conteo de cada operación hecha y procesada, que permite verificar su validez. Esto implica que, al hacerse este tipo de transacciones, se eliminan a los intermediarios, a diferencia de lo que sucede con las operaciones hechas a través de entidades bancarias.

En resumen: el control de los procesos que se realizan, lo hacen los usuarios, convirtiéndose en parte de una base de millones de nodos que gestionan las operaciones hechas. Solo como información, el Blockchain es un software complejo, pero el usuario final no debe preocuparse por ello. Pues la interaccion del usuario final es muy similar a la utilización de un home banking.

–Cuidado con las estafas

Los usuarios siempre deben estar al tanto de los estafadores. Una criptomoneda es dinero, y el dinero atrae a estafadores y ladrones. Básicamente, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, desconfíe. Si alguien le ofrece criptomonedas gratis por CUALQUIER MOTIVO, es casi seguro que está mintiendo.

Si alguien dice que, si le enviás alguna criptomoneda, te enviará muchas más a cambio, no lo hagas. Si recibes un correo electrónico, mensaje de texto u otro tipo de mensaje con un enlace en el que no confiás al 100%, no lo abras.

Esto puede sonar paranoico, pero dado que el mundo de las criptomonedas es bastante nuevo y no está regulado, a menudo hay poco o ningún recurso legal cuando sus fondos son robados. Siempre puede intentar recurrir a las autoridades, pero la probabilidad de recuperar sus criptomonedas es muy pequeña.

–Educación

Antes de realizar su primera compra, nunca es una mala idea aprender todo lo que pueda sobre qué criptomoneda está comprando, por qué la quiere, a quién se lo está comprando y cómo la va a resguardar. Esto puede parecer mucho, pero no son solo los estafadores y los hackers los que estás buscando, sino también tus propios errores.

No te asustes demasiado con las criptomonedas; prácticamente todos los errores se pueden detener de antemano tomándose su tiempo, leyendo toda la documentación relevante y simplemente verificando dos veces sus pasos. ¿Te encontrás a punto de presionar “Comprar” en un exchange? Comprobá que haya completado los importes de tu pedido correctamente.

¿Estás enviando tu primera compra de Bitcoin a una wallet privada? Nunca es una mala idea verificar dos o tres veces la dirección a la que está enviando, incluso si la copiaste y la pegaste. ¿Estás usando un nuevo exchange o una nueva billetera? Mirá lo que la comunidad dice al respecto antes de enviar su dinero.

El formato de una billetera (wallet) es el siguiente:

0x1d27d59796e13f8fd0bc470bd0384f4f89823eab

De allí la importancia de verificar bien la primera vez que se estén enviando los fondos a la billetera correcta. También se puede verificar la billetera con un código QR que proporciona el Exchange.

*CEO de Huobi Latam

www.huobiar.com