Unas 177.000 personas pasan al sistema de salud público

Unas 177.000 personas afiliadas a obras sociales o a prepagas comenzarán a atenderse en el sistema público de salud debido a la pérdida del empleo a causa de la crisis de cornavirus.

Los datos surgen en base a datos que Ministerio de Trabajo que señalan que entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se destruyeron 310.000 puestos de trabajo y de una investigación que hizo el sitio miobrasocial.com.ar, que indica que el 55% de los nuevos desempleados no pueden pagar un plan privado o no quieren inscribirse en el monotributo para acceder a algún servicio de salud que no sea el público.

Los afiliados a las prepagas son los que más se resisten a incorporarse al sistema de salu público, con un 58% que desea evitar el pase. Los que tiene obras sociales tienen menor reticencia, ya que los que no quieren son el 19%.

La mayoría de los que se integrarán al sistema público, el 94% estaba afiliado a una obra social mientras que el 6% pagaba una diferencia para tener un plan de medicina prepaga que acordaron con obras sociales.

Esto se debe a que los afiliados a obras sociales tienen menos posibilidades de pagar una privada si por desempleo dejan de aportar. La proporción es que en este caso alcanza al 67%, mientras que los que tienen medicina privada son el 23% los que no podrán seguir en ese sistema por no poder pagarlo.

“Siempre y cuando la persona tenga una antigüedad laboral mínima de tres meses, tendrá derecho a continuar recibiendo su cobertura por tres meses desde la fecha de su desvinculación. Una opción para extender ese tiempo es el seguro de desempleo, a través del cual el beneficiario puede obtener una extensión de su obra social actual, entre otras cuestiones, por hasta 12 meses”, explica Ignacio Cámpora, uno de los fundadores de la plataforma.

También, la plataforma tomó com fuente al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que registró 1.050.000 nuevos desempleados en el primer semestre de este año (tanto formal como informal) y que Ecolatina señaló en un estudio que la tasa de desempleo fue mayor al 15% en el segundo trimestre.