Starbucks y Burger King niegan su salida del país

Burger King, una de las marcas que tiene franquiciada la firma mexicana Alsea.

Burger King y Starbucks no se van del país. Esto lo informó en un comunicado Alsea, la empresa mexicana que tiene las franquicias de esas marcas en la Argentina.

En un comunicado, Alsea indicó: «En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años».

Ante la partida del país de varias empresas extranjeras, las últimas fueron Glovo, Falabella y Sodimac, pero anteriormente tomaron esa decisión otras como Latam, Air New Zealand, Nike, Lee, Wangler, entre otras, en las redes sociales corrió la versión de que Burger King y Starbuck también partirían.

Esto fue negado por Alsea ya que, segun indicó, «creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder

resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias».

Alsea señaló que continuará operando en el país como lo viene haciendo desde 2006. La empresa tiene 250 locales en 10 provincias y da trabajo a más de 7.000 personas de manera directa y miles más de forma indirecta.

Hace poco, la mexicana informó de un acuerdo con la Cámara Argentina de la Industria del Softwarte (CESSI) para que algunos de sus trabajadores fueran contratados por compañías tecnológicas para capacitarse. El sueldo de estos empleados los cubren las mismas firmas de IT.

«Frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo», indicó Alsea en su comunicado.

Y agregó: «Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo».