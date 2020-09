¿Debería emitir el Gobierno una nueva moneda?

Uno de los problemas de tener billetes de baja denominación es el costo de su traslado, entre otros.

Nueva moneda o billetes de mayor denominación: el puntapié inicial lo dio Orlando Ferreres cuando dijo: «Que se esté pensando en un billete de $5.000 es un adelanto de que puede venir un cambio de moneda».

Ya se habla de la necesidad de billetes de mayor denominación porque el nivel de inflación y los valores del dólar paralelo y el contado con liquidación ubican a la divisa norteamericana en alrededor de $140. O sea que u$s100 equivalen a $14.000 o $15.000, según la cotización del día o la necesidad de redondear un valor.

La emisión de billetes de mayor valor siempre fue un tema vedado por los gobiernos kirchneristas. «La gente tiene miedo de gastar el dinero. Por eso es que Cristina Kirchner no quiere emitir dinero nuevo. El hecho de tener una inflación alta, que por ahora no es tan alta, hace necesario ajustar el valor del dinero», dijo Ferreres a Infobae.

Damián Di Pace, economista, ve «la necesidad de un cambio de denominación de billetes, de ir a un billete de $5.000. No estamos en la instancia de un cambio de moneda, no veo esa necesidad sino la de emisión de billetes de mayor valor».

Por su parte, el economista cercano al peronismo, Pablo Tigani dice que hubiera en carpeta un cambio de denominación de moneda «estaría escondido bajo siete llaves. No me imagino algo así ahora».

Para Tigani, la impresión de billetes con un valor mayor que puede ser de $5.000 «se va a dar por una cuestión práctica» y señala: «Si tomo $1.000, esto equivaldría a entre u$s8 y u$s12. No podés tener un máximo 10 veces menor. En Estados Unidos también es un tema que el billete de más valor sea el de u$s100, pero allá se usa mucho el dinero electrónico. En la Argentina, el efectivo es la forma transaccional más común en especial por la informalidad, las changas se pagan en pesos».

Di Pace dice que «Hoy se necesitan más billetes para comprar la misma cantidad de bienes, lo que implica un mayor costo por el traslado de los billetes. En la Argentina se usa más el efectivo».

En cuanto al cambio de moneda, Di Pace lo descarta: «Un cambio de denominación siempre viene acompañado de un plan para estabilizar. Yo no creo que esto suceda ahora porque no hay plan».

Sobre este tema, Tigani advierte que «los billetes de 500 euros hace rato que funcionan y en el resto del mundo hay mucha gente que ahorra con esos billetes. Y circulaba en Europa que no tenía inflación. La inflación no depende de la nominalidad. Esto demuestra que la inflación es un fenómeno multicausal, por más que se enojen los que dice que es un fenómeno estrictamente monetario».

Ambos especialistas se refirieron a Ferreres: «Orlando Ferreres adelanta que por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del billete va a haber un cambio en el corto plazo», afirma Di Pace.

Por su lado, Tigani indica: «Las declaraciones de Orlando no sorprenden. Su orientación política es clara. Pero es un hombre serio. En política no es un referente. No creo que el peronismo lo llame a él para contarle qué van a hacer«.