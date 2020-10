Derrumbe en la producción y ventas de combustibles

Se derrumbaron un 22,3% las ventas de combustibles en el acumulado a agosto

Continúa la fuerte caída en la producción de combustibles en el país. De acuerdo con el último informe publicado por IES Consultores, en el acumulado a agosto, la baja fue de 16,6%, en comparación al mismo período de tiempo de 2019.

Asimismo, en estos ocho meses del año se comercializaron 12.675 miles de m3 de combustibles líquidos, lo que se traduce en una caída del 22,3% interanual.

En ese sentido, las aeronaftas lideraron la caída con una variación negativa interanual del 62,9%, mientras que las naftas cayeron un 30,1% y el gasoil lo hizo un 10,8%, siendo el combustible que mejor atraviesa la crisis.

Por otro lado, las ventas al exterior del sector energético en conjunto totalizaron u$s 2179, lo que significó una caída del 23,9% con respecto a igual período de 2019. Esto se debió a la fuerte caída del precio medio de exportación, ya que en cantidades se expandieron un 7,2% en el periodo analizado

Asimismo, las compras del sector energético desde el exterior alcanzaron los u$s 1991 millones, lo que implica una baja del 40,7% con respecto al año anterior.

En el informe se indica que por esta serie de movimientos, el saldo comercial de la balanza energética en el acumulado a agosto de 2020 fue superavitario por u$s 188 millones. De este modo, hubo una mejora de u$s 546 millones frente al déficit de u$s 358 millones del 2019.

Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores “con un consumo interno deprimido, las exportaciones serán las encargadas de alimentar el crecimiento de la demanda, lo que permitiría ampliar el superávit comercial en los próximos meses”.