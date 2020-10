El dólar blue continuó subiendo y cerró en u$s 158

El difícil explicar por qué sube el paralelo, más por tratarse de un mercado que no es transparente. El turista quedó en $ 135,30.

El contado con liqui bajó 0,54% y cerró en $ 153,81 y el MEP subió 1,42% para quedar en $ 140,94.

El dólar paralelo cerró hoy a $158, con una brecha del 93% en comparación al minorista, que en el panel del Banco Nación quedó en $77 comprador y $82 vendedor.

La pregunta del millón es por qué sube. El financista Christian Buteler dio una explicación en Twitter: «La verdad es que al ser un mercado informal saber exactamente por qué sube un día y no otro es difícil, como dice un conocido `hay más compradores que vendedores´».

Además, señaló: «Sí podemos saber la tendencia. Y la historia nos dice que la tendencia es, a más cepo, más brecha. Y eso fue lo que pasó. Hace 3 semanas el Banco Central volvió a incrementar el cepo y los dólares alternativos empezaron a subir. Esta semana parece que le toca el salto al blue».

Y prosiguió: «El BCRA prohibió prácticamente la compra de dólares, hoy casi nadie puede acceder y el que lo hace también vio disminuido el importe al que accede. Los míseros u$s 200 hoy no los obtiene nadie y más adelantes serán menos porque o viajas o pagas con la tarjeta algo de afuera».

«Guste o no guste –agregó–, muchos que compraban en el oficial vendían inmediatamente en el blue quedándose con la diferencia. La oferta del blue venía principalmente del dólar oficial. Esto se cortó, por lo tanto, aunque la demanda no se incremente a menos oferta más precio».

«¿Por qué sube esta semana fuerte y no lo hizo antes? –se preguntó Buteler– Imposible de saber, como dije no es un mercado transparente, puede ser que quedaban dólares que se fueron vendiendo, que se renovó la compra este mes y no alcanzan dólares, o que las cuevas se tomaron 3 semanas para comprar barato».

Y concluyó: «Pero más allá de la foto del día, si subió ayer, sube hoy o mañana, mientras no cambien las condiciones actuales, es decir, desconfianza, cepo y emisión de pesos, el camino del dólar libre será hacia arriba. ¿Techo? Imposible papá, esto es Argentina».

En este panorama, con un alza de 1,98% del paralelo, el contado con liqui cerró en $153,81, o sea, una baja de 0,54%, y el MEP, por el contrario, tuvo una suba del 1,42% para quedar en $ 140,94.

El minorista del Nación no tuvo cambios, como tampoco el turista, que quedó en $ 135,30, y el euro que terminó la jornada en $ 88 para la compra y $ 94 para la venta.

El Banco Central tuvo que vender entre u$s 10 millones y u$s 20 millones y en el mercado se negociaron u$s 156 millones.

El riesgo país bajó 0,5% y quedó en 1.366 puntos, con un pico intradiario de 1.376 puntos básicos. En el mes acumula una suba de 5,1% y en el año una baja de 22,8%.