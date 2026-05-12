Cómo y cuándo es la La Noche Argentina en Miami a pocos días de empezar el Mundial

La gastronomía argentina continúa consolidando su presencia internacional y suma una nueva vidriera en Estados Unidos con el lanzamiento de "La Noche Argentina en Miami", que se realizará el 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad del estado de Florida.

Durante tres días, distintos establecimientos gastronómicos argentinos de la ciudad ofrecerán menús promocionales, experiencias especiales y beneficios para el público, con el objetivo de acercar los sabores argentinos a residentes y visitantes internacionales.

La iniciativa busca promover la cultura y la cocina argentina en uno de los mercados gastronómicos más competitivos del mundo, integrándose al circuito gastronómico de Miami y generando nuevas oportunidades para negocios argentinos que buscan ampliar su alcance.

Organizada por Fefer Media, la propuesta reunirá a distintos establecimientos gastronómicos argentinos adheridos que ofrecerán menús promocionales especiales y experiencias pensadas para atraer nuevas audiencias y fortalecer el posicionamiento de la gastronomía argentina en el exterior.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Universidad de Belgrano, Arrivederci, El Consulado Argentino en Miami, entre otros. Entre los establecimientos ya confirmados se encuentran El Club de la Milanesa, Be Bakery, Tostado, Temple, La Fernetería, Danielle Gelato, Nahuen, Family, Temple, Andy´s Corner Coffee y Be Bakery.

"La Noche Argentina en Miami" nace a partir de una necesidad detectada en el trabajo con restaurantes argentinos en el exterior: ampliar su público más allá de la comunidad argentina y consolidar una clientela internacional. En este contexto, Miami se presenta como un hub cultural, turístico y empresarial clave, con gran visibilidad mediática y una fuerte presencia de comunidades internacionales.

El evento estará dirigido tanto a residentes como a visitantes de la ciudad —estadounidenses y latinoamericanos— y no requerirá pago de ingreso, lo que facilita la convocatoria y amplía su alcance.

El objetivo del evento es generar un impacto integral. Por un lado, el cultural, posicionando la identidad gastronómica argentina ante públicos internacionales; también el económico, impulsando el consumo en los locales participantes; estratégico para consolidar una plataforma que conecte marcas, empresas e instituciones y proyecte a la Argentina como un país creativo y competitivo en el escenario global.

Además, el evento contará con una cuponera que permitirá extender la experiencia más allá de las tres noches. Quienes la completen podrán acceder a promociones, descuentos exclusivos y sorteos especiales.

Esta iniciativa marca el inicio de una plataforma de largo plazo que busca replicarse en otras ciudades del mundo, incorporar la participación de provincias argentinas y desarrollar acciones vinculadas a la promoción cultural, turística y de marca país.

Iniciativa argentina

"La Noche Argentina en Miami" es organizada por Fefer Media, una agencia de publicidad fundada en 2012 por Mónica Fefer, que en 2025 inició su expansión hacia Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de 50 clientes y Fortuna habla con Mónica Fefer sobre esta iniciativa.

Fortuna: ¿Cómo surge "La Noche Argentina en Miami"?

Fefer: La idea surge a partir de experiencias que venimos desarrollando en Argentina con eventos gastronómicos que conectan a distintos locales con el público en una misma ciudad. A partir de ese aprendizaje, pensamos en crear una versión internacional que permitiera mostrar la gastronomía argentina en otro mercado. En ese contexto nació "La Noche Argentina en Miami" como una plataforma para que los negocios gastronómicos argentinos puedan ampliar su público y consolidar su presencia fuera del país.

Fortuna: ¿Por qué eligieron hacerlo en Miami?

Fefer: Elegimos Miami porque hoy es uno de los grandes hubs culturales, turísticos y empresariales de la región. Es una ciudad con una enorme visibilidad internacional y con un público muy abierto a descubrir nuevas propuestas gastronómicas. Además, tiene una fuerte conexión con Latinoamérica, lo que la convierte en un escenario ideal para impulsar la gastronomía argentina.

Fortuna: ¿Qué buscan transmitir con el evento?

Fefer: El objetivo es transmitir la identidad de la cocina argentina y mostrarla como una propuesta gastronómica diversa, de calidad y con una fuerte identidad cultural. Queremos que el público descubra los sabores argentinos y que los restaurantes y espacios gastronómicos puedan consolidar una clientela internacional estable. La gastronomía argentina tiene sabores muy reconocidos en el mundo. Productos como el dulce de leche, el asado, las empanadas o el mate forman parte de una identidad culinaria muy fuerte. Además, la comida argentina está muy vinculada al encuentro y a compartir, algo que también genera mucha curiosidad y atractivo para el público internacional.

Fortuna: ¿Cómo seleccionaron a los negocios participantes?

Fefer: La convocatoria se abrió a distintos espacios vinculados a la gastronomía argentina en Miami, no solo restaurantes sino también cafés, panaderías y otros locales gastronómicos. La idea es que el evento funcione como una plataforma colectiva que permita potenciar la visibilidad de cada espacio y atraer nuevos públicos. En este sentido, buscamos generar un impacto cultural y económico. Por un lado, posicionar la gastronomía argentina frente a públicos internacionales y, por otro, impulsar el consumo en los locales participantes. La idea es que el evento funcione como una puerta de entrada para que nuevos clientes descubran estos lugares y continúen visitándolos más allá de las tres noches.

Fortuna: ¿Qué rol tendrá la cuponera del evento?

Fefer: La cuponera es una herramienta pensada para extender la experiencia más allá del evento. Quienes participen podrán acceder a promociones, descuentos exclusivos y sorteos, lo que incentiva a recorrer distintos espacios gastronómicos y continuar consumiendo en ellos después del evento.

Fortuna: ¿Planean llevar esta propuesta a otras ciudades?

Fefer: Sí. "La Noche Argentina en Miami" es el punto de partida de una plataforma que busca replicarse en otras ciudades del mundo. También se proyecta incorporar la participación de provincias argentinas y desarrollar acciones vinculadas a la promoción turística y cultural del país.