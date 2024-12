Navidad 2024: Ofertas y promociones de los bancos para sus tiendas online

Se acercan las fiestas, y como cada año, los consumidores comienzan a buscar las mejores ofertas para afrontar los gastos de fin de año. De este modo, los principales bancos del país ya comenzaron a lanzar una serie de promociones exclusivas en sus tiendas online.

Entre las ofertas disponibles se destacan los descuentos especiales, productos exclusivos y opciones de pago que se adaptan a las diferentes necesidades de los clientes.

Promociones de los bancos para la fiestas

En ICBC Mall, el Especial Navidad estará disponible hasta el 12 de diciembre, con 12 cuotas sin interés en una amplia selección de productos y descuentos de hasta el 40% en giftcards.

Tienda Galicia permitirá aprovechar hasta fin de mes 12 cuotas sin interés y envío gratuito en productos seleccionados.

Desde el 19 hasta el 24 de diciembre inclusive, Banco Supervielle contará con 6 días de beneficios para que aquellos que esperan a último momento para hacer las compras también puedan aprovecharlos. utilizando sus tarjetas de débito y crédito Supervielle podrán disfrutar de beneficios exclusivos en indumentaria, shoppings y jugueterías, con un plus para quienes paguen a través de MODO.

Indumentaria y Shoppings (marcas adheridas):

Para clientes de Renta Masiva: 20% de descuento (tope $20.000) + 9 cuotas sin interés.

Para clientes del Plan Sueldo: 25% de descuento (tope $25.000) + 12 cuotas sin interés.

Para clientes de Identité: 30% de descuento (tope $30.000) + 12 cuotas sin interés.

Jugueterías:

Para los clientes de Renta Masiva: 20% de descuento (tope $8.000) + 9 cuotas sin interés.

Para los clientes del Plan Sueldo: 25% de descuento (tope $12.000) + 12 cuotas sin interés.

Para los clientes Identité: 30% de descuento (tope $15.000) + 12 cuotas sin interés.

Además habrá un beneficio adicional pagando con MODO: 10% de descuento extra (tope $5.000).

Durante todo diciembre y las primeras semanas de enero, los usuarios de Banco del Sol, el banco digital de SANCOR SEGUROS, podrán aprovechar promociones especiales en tecnología, indumentaria, juguetería y más, diseñadas para hacer más accesibles sus compras.

Al abonar con la tarjeta de crédito Mastercard Banco del Sol, los clientes podrán contar con financiación de hasta 24 cuotas sin interés en tiendas como Start y Tecnocompro, disponibles hasta el 31 de diciembre. Además, entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, los usuarios tendrán un 20% de descuento con un tope de $20.000 y hasta 24 cuotas sin interés en Planeta BB y Mágico Mundo.

Seguirán vigentes durante todo diciembre promociones de financiación en diversas marcas: hasta 24 cuotas sin interés en Musimundo, 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center y Crocs, y 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y Mercado Libre los jueves. Por otro lado, abonando con la tarjeta de crédito Mastercard Banco del Sol a través de la App YPF los días lunes, se obtiene un 25% de reintegro (con un tope de $8.000).

En cuanto a los beneficios con la tarjeta de débito, Banco del Sol ofrece un 20% de reintegro en Axion Energy los miércoles (con un límite mensual de $5.000) y un 25% en Supermercados Día todos los martes (también con un tope de $5.000 al mes). Además, se ofrece un 20% de reintegro de hasta $4.000 por cliente en días seleccionados en PedidosYa, Farmacity y Simplicity.





Los argentinos podrán pagar con Mercado Pago en Uruguay

Por su parte, en Tienda Clic, los clientes podrán acceder hasta el 15 de diciembre a 15 y 12 cuotas sin interés, según su segmento, junto con un reintegro del 100% (hasta $5000) en su primera compra realizada con tarjeta de débito, crédito o QR.

Además, durante todo el mes de diciembre, se ofrecerán 12 cuotas sin interés en productos seleccionados y promociones semanales con distintas temáticas.

Del 18 al 24 de diciembre, quienes paguen con MODO a través de su app bancaria o app MODO, podrán acceder a un 10% adicional con un tope de $5.000 por banco, acumulable a las promociones bancarias en los comercios adheridos de los principales shoppings del país

