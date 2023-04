La vitivinicultura forma parte de una de las economías regionales más pujantes del país. Los números registrados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de la provincia de Mendoza para el año 2021 mostraron un crecimiento del 13,4% en las exportaciones de vino siendo esta provincia la principal aportante, exportando el 91,6% del volumen total.

Si bien durante el 2022 los registros del comercio internacional de vinos y mostos no fueron tan auspiciosos, se redujeron en un 10% respecto del año anterior, la demanda mundial de este producto no se detiene. Los movimientos dentro de la actividad suponen para los actores involucrados en la cadena productiva no solamente nuevas formas de producción sino también nuevas maneras de enfrentar los riesgos.

“La industria, en este protagonismo que adquiere, tiene que estar protegida en la cadena de elaboración, en la comercialización y en la logística", señaló Daniel Tino, director Canal PAS de National Brokers.

¿Cómo prevenir transacciones fallidas, demoras y pérdidas financieras?

Exportar vinos requiere de una cadena logística precisa y ordenada. Es importante contar con el respaldo de las coberturas disponibles en el mercado, a los efectos de proteger la actividad en sus distintas etapas. Hay aspectos relevantes como el transporte y el embalaje que no pueden quedar librados al azar.

Igualmente, existen particularidades administrativas que afectan el intercambio comercial internacional y que muchas veces los actores involucrados en toda la cadena de producción, por no contar con la correcta experiencia y el adecuado asesoramiento, desconocen.

Entre las principales cuestiones a resolver, el abanico de coberturas puede ser a través de:

Seguros de caución: estos seguros se utilizan para múltiples riesgos dónde el cliente puede necesitar un aval para garantizar el cumplimiento de algún contrato y/u obligación. Si una empresa fabricante de botellas de vidrio para vinos, realiza una venta de cierto volumen importante, el comprador realiza un pago por adelantado pero exige, a la vez, un seguro de caución denominado “adelanto financiero”, que “garantice” que el dinero entregado será destinado efectivamente para cubrir la entrega de lo que se estableció previamente.

A los efectos de cumplir con las normativas vigentes, respecto de los movimientos de mercadería, los seguros de caución respaldan el normal desarrollo de estos procesos, donde los mismos pueden verse interrumpidos por distintos tipos de inconvenientes.

Seguros de transporte: en estos casos se pueden individualizar dos tipos. Por un lado, se asegura el bien que transporta la mercadería. Si se tratara por ejemplo de un camión, el seguro para estos casos, depende del año del rodado, de su estado, marca y modelo. En relación a eso, se establece el costo del seguro y el alcance de cobertura del daño que pudiera ocasionar. Por otro lado, existen seguros para la mercadería transportada. El seguro, aquí, cubre la mercadería o producto transportado con múltiples factores que impactan en el costo como por ejemplo el de reposición cubriendo la pérdida o rotura de la misma.

Otros seguros de relevancia

Riesgos del trabajo: se trata de un seguro obligatorio, cuya ley comprende la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Todo Riesgo Operativo: esta cobertura está relacionada con la protección de los bienes muebles e inmuebles que puedan estar involucrados en el desenvolvimiento de la actividad. Además, están orientadas a resolver las dificultades ocasionadas por la interrupción de los trabajos, ocasionadas por un siniestro.

Seguros agrícolas: se trata de proteger la producción frente a factores climáticos. Estas coberturas pueden incluir:

Cobertura de daño: granizo, incendio, resiembra. Adicionales: viento, heladas, falta de piso, incendio de rastrojo, planchado de suelo.

Cobertura de rendimiento: sequía, inundación, exceso de lluvia, heladas, viento, altas temperaturas.

Responsabilidad Civil: son tipos de cobertura frente a cualquier reclamo de terceros vinculado a la actividad del productor.

RM