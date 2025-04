Escuela de negocios ofrece US$ 1 millón en becas para jóvenes argentinos

La escuela de negocios Tetr College of Business ofrece US$ 1 millón en becas para jóvenes argentinos que quieran estudiar y trabajar en el exterior. El programa abarca siete países (Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Ghana, Argentina, Estados Unidos y un país de Europa), en los cuales los estudiantes pasarán un semestre en cada uno.

Durante la cursada, estudiarán en instituciones icónicas como NUS, IIT y Cornell, y adquieren habilidades de algunas de las mentes más brillantes del mundo empresarial. La currícula combina pasantías dentro del semestre con experiencias culturales.

BYMAEDUCA: 5 cursos online de capacitación en marzo 2025

“Formar parte de un entorno vibrante y conectar con personas de más de 45 países me enseñó lecciones invaluables que ninguna escuela tradicional podría ofrecer. El apoyo inquebrantable de Tetr en el mundo emprendedor me brindó los recursos y la orientación necesaria para superar desafíos y aprovechar oportunidades. También tuve el privilegio de trabajar con mentores que me guiaron en mi camino emprendedor y que me ayudaron a dar forma a mi crecimiento personal”, expresó Juan Ignacio Kurtzemann, quien además dirigió su propio podcast entrevistando a emprendedores y líderes empresariales exitosos. Además, lideró una academia de deportes juvenil.

“El compromiso de Tetr con Argentina va más allá de lo académico”, dijo Mittal. “Se trata de construir un puente entre la región y una red empresarial global, fomentando intercambios interculturales profundos y empoderando a los estudiantes argentinos para que generen un impacto significativo tanto a nivel local como internacional”, destacó, Mia Malgioglio Spach, otra argentina estudiante en Tetr.

Cómo postularse

Para más información sobre cómo postular a la beca y al programa, visitar el sitio web https://www.tetr.com