Uno de cada tres jóvenes aprende sobre dinero en redes sociales

En un contexto de transformación digital acelerada, las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de educación financiera entre los jóvenes. Según el informe “El valor de aprender”, elaborado por Santander junto a IPSOS en 10 países del mundo incluida la Argentina, uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 24 años recurre a plataformas para aprender sobre finanzas, desplazando a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje.

El fenómeno atraviesa fronteras, pero en la Argentina cobra especial relevancia: mientras el 33% de los jóvenes elige las redes o creadores de contenido como fuente, el 86% dice no haber recibido ninguna educación financiera en la escuela.

"La educación financiera es una herramienta clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la sostenibilidad económica del país", Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina.

El estudio, realizado en diez países de Europa y América (Norte y Sur), y basado en 20.000 encuestas, también revela que solo el 20% de los adultos ha participado alguna vez en un curso formal de educación financiera, aunque el 95% reconoce sus beneficios. En Argentina, el 91% de la población considera que las escuelas y los padres deberían garantizar la educación financiera, pero casi el 30% recurre a redes sociales para aprender sobre dinero. En nuestro país, esa cifra se duplica respecto de los mayores: los jóvenes se informan más, pero también quedan más expuestos: 7 de cada 10 fueron víctimas de intentos de estafas digitales y casi 1 de cada 4 cayó efectivamente en fraudes online.

¿Qué pasa en Argentina?

En Argentina, casi el 86% de los encuestados respondió no tener educación financiera en la escuela, una de las cifras más altas del estudio, comparada con los demás países del mundo. Pero el 84% de quienes no recibieron clases de finanzas dicen que les habría gustado tenerla.

El estudio expone una paradoja global: el 61% de las personas afirma tener conocimientos financieros, pero solo el 11% se siente realmente informado. Al medir conceptos básicos, la brecha entre percepción y realidad es clara. En Argentina, solo el 27% de los encuestados respondió correctamente una pregunta sobre inflación.

El 95% de las personas consultadas reconoce los beneficios de recibir educación financiera: 64% cree que ayuda a tomar mejores decisiones, 59% que permite gestionar mejor el dinero y las deudas, y 40% que reduce el estrés financiero. Pero las barreras persisten: el 44% menciona el costo y el 31% la falta de tiempo como principales motivos para no formarse.

Ante esa ausencia de espacios formales, las redes sociales se transformaron en un terreno fértil para los llamados finfluencers, que acumulan millones de seguidores con consejos rápidos, tutoriales y promesas de independencia económica. El informe advierte que, sin educación crítica, esa información puede convertirse en una nueva forma de desinformación.

“El desafío no es solo enseñar a manejar el dinero, sino acompañar a las personas para que puedan tomar decisiones informadas y responsables en un entorno digital cada vez más dinámico”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina. “En este sentido, estamos convencidos de que la educación financiera es una herramienta clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la sostenibilidad económica del país”, agregó el ejecutivo.

En línea con el dato del informe acerca de que 9 de cada 10 personas creen que los bancos también tienen un rol clave en la tarea de educar financieramente, Santander desarrolla iniciativas de educación financiera orientadas a diferentes grupos, entre ellos estudiantes, adultos mayores y familias. Estas acciones incluyen talleres presenciales, materiales educativos y contenidos digitales a demanda, además de programas vinculados a prevención de estafas virtuales y uso responsable del dinero. Durante el último año, más de 20.000 personas participaron de actividades impulsadas por la entidad junto a organizaciones aliadas e instituciones educativas.