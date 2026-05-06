Dr. Ivan Ariel Plastina y el éxito del abogado penalista en el sector privado

Las claves del éxito del abogado penalista en el ejercicio privado de la profesión, desde la mirada de uno de los profesionales más prestigiosos de Buenos Aires.
¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?
La formación constante, la capacidad de análisis estratégico, la construcción de un prestigio basado en la seriedad y la honestidad, el trato humano y empático con el cliente, y la tenacidad para sostener el trabajo a lo largo del tiempo. Estas variables, en conjunto, permiten desarrollar una práctica sólida, confiable y con proyección.
¿Qué estrategias considera que son fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de emprender?
Los errores deben asumirse como parte del proceso y analizarse con autocrítica. Identificar fallas en la estrategia o en la toma de decisiones permite generar aprendizajes concretos. Lo importante es no repetirlos y convertir cada dificultad en una oportunidad de mejora. La resiliencia y la capacidad de adaptación son claves para evolucionar profesionalmente.
¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y financiero?
La presentación debe ser clara y transmitir confianza. En el ámbito jurídico privado, el servicio profesional debe reflejar conocimiento, experiencia y seriedad. Es fundamental comunicar el valor diferencial y la forma de trabajo. La transparencia y la credibilidad resultan determinantes para generar respaldo y proyectar crecimiento.
¿Qué condiciones debe tener un producto o servicio para poder venderse en el mercado local?
Debe responder a una necesidad concreta y sostener calidad. En el ejercicio privado del Derecho Penal, implica brindar un servicio responsable, claro y basado en la confianza. La reputación profesional es clave en el mercado local. Además, la comunicación con el cliente debe ser directa y transparente para generar vínculos duraderos.
¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales?
El primer paso es consolidar una trayectoria sólida en el ámbito local, construyendo prestigio y credibilidad. En el Derecho Penal, proyectarse al exterior exige formación en Derecho Penal Internacional, y en el ámbito corporativo. También es clave comprender dinámicas como la IA, las extradiciones y la cooperación entre jurisdicciones. La expansión es resultado del conocimiento y la especialización.
“El verdadero crecimiento del abogado penalista en el sector privado no se mide solo en resultados, sino en la capacidad de ejercer con ética, construir confianza y sostener valores”.
Dr. Ivan Ariel Plastina
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