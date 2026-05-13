La Marena Pastificio: donde el Mediterráneo se encuentra con la tradición italiana

Calidad que se siente en el paladar

La base de nuestra excelencia reside en la materia prima. En La Marena no hay atajos: utilizamos exclusivamente sémola rimacinata de la más alta calidad, lo que otorga a nuestras pastas esa textura firme y elástica característica de la verdadera tradición italiana. Este ingrediente se amasa con huevos de campo, aportando un color vibrante y una riqueza nutricional que solo los productos nobles pueden ofrecer.

"El mar hecho pasta"

Nuestra propuesta es un viaje directo al mar. La inspiración marina no solo vive en el espíritu y nombre del emprendimiento, sino que se manifiesta físicamente en el plato. A través de moldes exclusivos con formas de ostras, vieiras y caracoles, logramos que el diseño y los colores de cada pieza transporten al comensal a la orilla del océano. Es, literalmente, el mar hecho pasta.

Marcela: la chef detrás del arte

Detrás de cada pliegue y cada forma está Marcela, chef y artista por naturaleza. Para ella, la masa es un lienzo y la cocina, su taller. Marcela utiliza la pasta para crear y volar, fusionando sus habilidades culinarias con su visión artística para entregar piezas que son tan visualmente impactantes como deliciosas.

Disfruta de la Experiencia La Marena Pastificio…

Ya sea para una cena íntima en casa o para abastecer un negocio gastronómico, están listos para acompañarte:

Pedidos Minoristas: llevan la magia del mar a tu mesa familiar.

Ventas Mayoristas: abastecen locales que buscan diferenciar su carta con un producto premium y artesanal.

Eventos de Pastas: elevan tus celebraciones con estaciones de pasta, donde la técnica de Marcela y la calidad de La Marena son las protagonistas.

Pueden contactarse vía whatsapp al 11-2444-5599 y a través de sus redes @lamarenapastificio y @marcemorachef