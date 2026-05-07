Paolo Rocca deja su cargo como CEO de Tenaris

Paolo Rocca dejará su cargo como CEO de Tenaris y será reemplazado por el argentino Gabriel Podskubka, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Operaciones (COO) de la subsidiaria de Techint. Según comunicaron desde Tenaris, el empresario continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, por lo que mantendrá su presencia en la estructura directiva de la firma.

El nombramiento del nuevo directivo se inscribe en lo que la empresa describió como “la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo” dentro de la compañía, que se posiciona como líder global en la producción de tubos y servicios para la industria energética.

La decisión se produce a pocos meses de las críticas del presidente Javier Milei por una licitación de caños destinada a la construcción de un oleoducto en Vaca Muerta.

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Cruce entre Rocca y Milei

Cabe recordar que, a finales de enero de 2026, Tenaris -perteneciente al Grupo Techint- perdió el contrato frente a la firma india Welspun, cuya oferta habría sido cerca de un 40% más barata, según el Gobierno. Tras la derrota en la licitación, desde la empresa argentina dejaron trascender la posibilidad de presentar una denuncia por dumping, al argumentar competencia desleal por el uso de acero chino subsidiado. Milei respondió con dureza en redes sociales y calificó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en defensa de su política de apertura comercial y desregulación.

El CEO de Techint se defendió mediante una carta pública, en la que también brindó detalles sobre las razones para impulsar una denuncia antidumping contra Welspun. Asimismo, reivindicó el valor de la industria nacional y llamó a establecer un “diálogo constructivo” con el gobierno libertario para fortalecer la competitividad del sector industrial.

Pese a los intentos de Rocca por bajar el tono del conflicto, Milei redobló las críticas contra el empresario en distintas apariciones públicas y discursos. Con esta decisión, uno de los hombres más ricos del país pone fin a su etapa al frente de Tenaris, una de las principales compañías del conglomerado Techint y con fuerte presencia global.